DIRECT | Royal Antwerp – Union Saint-Gilloise : les Anversois virtuellement champions à la pause (1-0)

Les Anversois sont actuellement devant leur adversaire, n’ayant pas bénéficié du demi-point arrondi pour les Play-offs. Ils pourraient dès lors être sacrés champions aujourd’hui en cas de victoire, eux qui n’ont plus goûté au titre depuis 1957. Pas de surprise dans le onze du Matricule 1 : Mark Van Bommel aligne la même équipe que la semaine dernière.

Du côté de l’Union, coup de tonnerre : Victor Boniface, pas à 100 % physiquement, débute la rencontre sur le banc. C’est le géant suédois Gustaf Nillson qui prend sa place à la pointe de l’attaque. Dans l’entrejeu, El Azzouzi remplace le capitaine Teddy Teuma, touché aux ischios à l’échauffement d’avant-match de la semaine dernière.

L'Antwerp solide, l'Union dans le dur

Dans un stade chauffé à bloc, le Great Old rentre bien dans sa rencontre et trouve la solution après 14 minutes de jeu. Ekkelenkamp et Stengs combinent parfaitement pour servir Vincent Janssen, à la limite du hors-jeu et seul face à Moris. L’attaquant néerlandais n’a même pas besoin de fixer le but pour trouver chemin des filets en une touche (1-0, 14e). Le Bosuil rugit de plaisir : l'Antwerp est virtuellement champion de Belgique.

18e but en championnat pour Vincent Janssen, auteur de l'ouverture du score.

Les Unionistes sont dans la dur face à des Anversois impressionnants de solidité. L'absence de Teuma se fait cruellement ressentir, les Bruxellois ayant des difficultés à tenir le rythme de leur adversaire. Devant, Nillson n'est pas Boniface et les Jaune et Bleu manquent de précision.

À la 43e minute, l'Antwerp passe tout près du break. Anthony Moris est coupable d'une grossière erreur de relance, offrant le ballon directement dans les pieds de Muja. Stengs reçoit le cuir dans la surface, mais voit sa frappe décoller au-dessus de la cage.

Les Anversois ont eu le dessus lors de 45 premières minutes et mènent logiquement à la pause. L'Union n'y arrive pas et n'a pas cadré un tir du premier acte. Geraerts procède alors à un changement : la défense passe à 4, Kandouss cèdant sa place pour Vertessen.

Le changement tarde à faire effet, et les Apaches vont voir la situation se compliquer encore un peu plus. À la 57e minute de jeu, Lynen tacle largement en retard Ekkelenkamp. L'arbitre sanctionne ce geste dangereux d'un carton rouge, et l'Union se retrouve à 10.

Les compositions :

Royal Antwerp : Butez – Ávila – Alderweireld – Pacho – Bataille – Vermeeren – Ekkelenkamp – Stengs – Balikwisha – Janssen – Muja

Union Saint-Gilloise : Moris – Lapoussin – Van der Heyden – Burgess – Kandouss (Vertessen, 46e) – Nieuwkoop – Lynen – Lazare – El Azzouzi – Adingra – Nillson

Le direct :