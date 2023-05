Jupiler Pro League: l'Antwerp a son sort entre ses mains avant la dernière journée, quatre scénarios possibles

Le Great Old est le seul club qui n'a pas bénéficié d'un arrondissement supérieur des points au moment de la division de ceux-ci, avant le début des playoffs. Il aura donc l'avantage par rapport à ses concurrents en cas d'égalité de points à l'issue de la saison.

Cependant, l'Antwerp (46 points) devra se déplacer dimanche prochain sur le terrain de Genk, qui s'est replacé dans la course au titre avec sa victoire face au Club de Bruges (1-3). Avec 45 points, les Limbourgeois sont désormais à un point de la tête. Une victoire assurerait le titre à l'Antwerp, alors qu'un match nul pourrait suffire, si l'Union Saint-Gilloise ne gagne pas face au Club de Bruges au même moment. Les Bruxellois comptent, comme les Anversois, 46 points.

Sur papier, l'Union dispose d'une affiche plus favorable, avec un match à domicile contre des Brugeois qui n'ont plus rien à jouer dans les Champions Playoffs depuis plusieurs semaines. Elle ne sera championne que si elle gagne son match, et que l'Antwerp ne bat pas Genk. Les Limbourgeois peuvent encore rêver de titre, s'ils battent leur adversaire anversois et que l'Union ne gagne pas face à Bruges.

En cas d'égalité de points entre l'Union Saint-Gilloise et Genk, l'équipe dirigée par Wouter Vrancken aurait l'avantage, après avoir terminé la compétition régulière à la première place.