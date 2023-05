Geoffrey Valenne après son premier match comme T1 du Standard : “Une trahison de Deila ? Je comprends les fans…”

Il avait évidemment rêvé d’un autre scénario. Pour sa première sur le banc du Standard comme T1 (ad interim), Geoffrey Valenne a vu son équipe prendre la marée face au Cercle (0-4). "Ce n’était pas évident de reprendre l’équipe deux jours avant le match mais on a essayé de rester professionnels”, explique-t-il. “Le départ de Ronny Deila a affecté tous les départements du club et tout le monde a agi de manière professionnelle, en tentant d’avancer et de préparer ce match. On savait que face à cette équipe du Cercle et son jeu direct, il fallait être à 120 ou à 130 % dans chaque duel. Cela n’a clairement pas été le cas. Mentalement, cela a été compliqué. On n’a pas mis les ingrédients nécessaires pour rivaliser.”