Club de Bruges - KRC Genk : match riche en occasions, les Limbourgeois doivent gagner (0-1)

Dans le onze brugeois, Mata et Sylla sont blessés. Ils sont remplacés par Odoi et Hendry. Nielsen est récompensé de son doublé de la semaine dernière et débute dans le onze. Devant, pas de Jutglà ni de Yaremchuk : ce sont les jeunes Vermant et Nusa qui débutent.

Du côté des Limbourgeois, El Khannouss est sur le banc au profit de Sor. Samatta toujours blessé, c'est Arokodare qui prend sa place.

Une barre, un but et un sauvetage sur la ligne

Bien qu'ils n'aient plus rien à jouer, les hommes de Rik De Mil entament la rencontre avec sérieux. À la 10e minute de jeu, Vermant reçoit un bon ballon de Nusa dans la surface mais voit sa frappe puissante s'écraser sur la barre transversale (10e).

Genk profite de ce coup de main du destin pour ouvrir le score. Sur un centre depuis la gauche, Arokodare dévie de la tête un ballon vers Paintsil au second poteau. Le Ghanéen, complètement seul, trompe Mignolet (1-0, 12e) et inscrit là son seizième but de la saison.

Dans la foulée de l'ouverture du score, Arokodare décoche une reprise de volée sauvée par Mignolet (12e). Les Blauw en Zwart prennent l'eau pendant quelques minutes avant de reprendre leur match en main. À la 27e minute, Nielsen voit un ballon contré lui arriver dans les pieds dans la surface. Le Danois tente sa chance et trompe Vandevoordt, mais Arteaga sauve ce ballon sur sa ligne (27e).

Les compositions :

Club de Bruges : Mignolet - Meijer - Mechele - Hendry - Odoi - Vanaken - Onyedika - Rits - Nielsen - Vermant - Nusa

KRC Genk : Vandevoordt - Arteaga - McKenzie - Cuesta - Munoz - Hrosovsky - Heynen - Trésor - Sor - Paintsil - Arokodare