Beau-fils de son T1, père d'une joueuse de tennis, auteur d'un changement de trop: 8 choses à savoir sur Mark Van Bommel, le coach de l'Antwerp

1. T2 de son beau-père van Marwijk Van Bommel est marié avec la fille de Bert van Marwijk, qui était son premier coach professionnel, à Fortuna Sittard. Van Marwijk a ensuite dirigé notamment Dortmund, Feyenoord et les Pays-Bas. Dans une interview, Van Bommel a raconté qu’il tremblait comme une feuille, le jour où il est allé sonner à la porte de son coach pour inviter sa fille au cinéma. La soirée s’est terminée… au McDonald’s. Van Bommel a d’ailleurs été le T2 de son beau-père, quand ce dernier est devenu coach fédéral de l’Arabie saoudite, en 2015. Les deux ont coaché l’Arabie saoudite au Mondial 2018 en Russie (élimination au premier tour après un 3 sur 9).

2. 15 buts pour son fils Ruben à MVV Van Bommel a deux fils et une fille. Ruben (18 ans), le plus jeune, est un grand talent. Formé en tant qu’attaquant au PSV, il est en train de vivre une très bonne saison à MVV Maastricht, où son grand-père van Marwijk est conseiller. Il a déjà inscrit 15 buts et MVV participe aux playoffs pour la montée en Eredivisie. Une de ses réalisations a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que… son papa Mark était le seul à ne pas manifester sa joie dans les tribunes.

3. Son fils Thomas rejoint Stijnen à Patro Son autre fils, Thomas (20 ans), un médian axial, évolue également à MVV. Mais il a reçu beaucoup moins de temps de jeu cette saison (2 titularisations et 15 montées au jeu). En fin de contrat, il quitte MVV et suit son papa en Belgique. Non pas à l’Antwerp mais à Patro Maasmechelen, champion en Nationale 1 et donc promu en Challenger Pro League la saison prochaine. L’entraîneur de Patro est Stijn Stijnen, ex-gardien de Bruges.

4. Sa fille Renée a été 968e au ranking ITF de tennis La fille de van Bommel est également une sportive de haut niveau. Renée (20 ans) est une joueuse de tennis professionnelle. Elle a été 968e au classement ITF. Actuellement, elle est descendue à la 2 143e place, surtout parce qu’elle n’a pas encore participé à des tournois internationaux en 2023. Renée est devenue supportrice de l’Antwerp depuis que son papa y est à l’œuvre. Elle a posté une photo d’elle au Bosuil en maillot de l’Antwerp pendant les festivités après la victoire en finale de Coupe de Belgique.

5. "Dr van Bommel" a inversé les bancs On pourrait croire l’inverse vu son attitude décontractée, mais van Bommel est du genre maniaque. Désireux d’être au courant de tout, il veut même avoir son mot à dire au niveau médical. Au PSV, cela lui a valu le surnom ‘Dr van Bommel’. Aucun détail ne lui échappe. Sa première décision quand il est arrivé au Bosuil était d’inverser les bancs de place. Il voulait que le banc de touche de l’Antwerp soit du côté du kop, afin de créer une meilleure connexion avec les supporters les plus bruyants.

6. Recordman avec 39 sur 39 au PSV Van Bommel a l’habitude de frapper fort dès son arrivée dans un nouveau club. Au PSV, il a gagné ses 13 premiers matchs de championnat. Ce 39 sur 39 est un record aux Pays-Bas, il a battu le 24 sur 24 de Gerets au PSV et le 33 sur 33 de Morten Olsen à l’Ajax. À Wolfsbourg, il a réalisé un 12 sur 12 en début de saison. Et il a débuté avec un 27 sur 27 à l’Antwerp, même si la chance l’a aidé à quelques reprises.

7. Ses 6 changements l’ont affaibli En 2021, van Bommel a fait 6 changements, un de trop, lors du match de Coupe entre Münster et son Wolfsbourg. Wolfsbourg avait été disqualifié. La bourde de van Bommel ne lui avait pas directement coûté son job, mais elle avait amoindri son crédit. Après huit matchs sans victoire, il a été mis à la porte.

8. Il a sauvé Sittard de la faillite Si Fortuna Sittard est encore en D1, c’est grâce au geste du meilleur joueur de son histoire. En effet, en 2009, van Bommel a organisé un match amical entre Fortuna et son club de l’époque, le Bayern Munich (0-2), avec des vedettes comme Ribéry, Klose et Luca Toni. La recette a aidé Fortuna à éviter la faillite et à garder sa place dans le football professionnel.