Vocabulaire fleuri, banderoles : Sclessin a exprimé sa colère suite au départ de Ronny Deila

Les supporters ont aussi demandé plus de moyens au groupe 777, détenteur du club, à travers une banderole "Donnez-nous les moyens de nos ambitions!!!" au coup d'envoi. Même si la rancune est surtout tenace envers Deila, on imagine que de meilleurs moyens financiers auraient permis au club de garder l'entraîneur et de voir plus grand lors du prochain mercato.

Une autre banderole, déployée en cours de match, indiquait en anglais - la langue qu'utilise Ronny Deila en Belgique - "Deila tu verras le traitement qu'on réserve aux traîtres".