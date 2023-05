Standard: tous les regards sont tournés vers Fergal Harkin

Des mots qui en disent long sur la déception qui habite le directeur sportif des Rouches. D’autant que cette situation le met face à son plus grand challenge depuis son arrivée en bord de Meuse, en août 2022.

Le paratonnerre Deila a disparu

Pour la première fois depuis neuf mois et demi, Harkin se retrouve réellement sous le feu des projecteurs. Débarqué au Standard alors que la saison avait déjà commencé, après avoir presté son préavis à Manchester City, l’ancien milieu de terrain a vécu une première saison d’adaptation, en deuxième ligne. Deila prenait tellement de lumière que Harkin, qui vit sa toute première expérience de directeur sportif, a pu prendre ses marques dans l’ombre. Il a rencontré tout le monde au club et s’est imprégné, petit à petit, de l’atmosphère si particulière qui règne au Standard.

L’omniprésence de Deila a permis à Harkin de se faire assez discret dans les médias. Il ne s’est livré qu’à quelques rares exceptions, dont une fois dans nos colonnes, et a souvent laissé le soin à son entraîneur de commenter les sujets chauds, comme les situations de Raskin et Amallah, qu’il a gérées – et plutôt bien – en interne.

Le lien fort qui unissait les deux hommes a permis à Harkin d’avancer en sous-marin, en totale confiance avec Deila. "On a toujours eu une relation ouverte sur tous les sujets", ne cache pas l’Irlandais.

Mais le binôme qu’il formait avec le Norvégien a volé en éclats ces derniers jours. Le mettant face à ses responsabilités de manière beaucoup plus frontale.

Pas le droit à l’erreur sur le nouveau coach

Au moment d’envisager la succession de Deila, Harkin sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur. Les progrès effectués par le club liégeois ces derniers mois ne peuvent pas être réduits à néant par un mauvais choix d’entraîneur. Ce dernier doit correspondre aux valeurs du club et prôner le style de football que Sclessin adore, avec de l’intensité, du pressing et de la grinta.

C’est pourquoi il est hors de question, pour la direction, d’agir dans la précipitation. L’objectif est d’avoir un nouvel entraîneur sur le petit banc pour la reprise des entraînements, fixée en juin. "Quand j’ai parlé avec Deila la saison passée, il était le profil parfait et notre choix numéro un. On espère retrouver le même feeling avec notre futur entraîneur, a expliqué Harkin jeudi. Cinquante noms m’ont déjà été proposés et on a une longue liste sur notre table. Mais elle n’est pas nouvelle. En tant que directeur sportif, on doit toujours avoir un coup d’avance."

Un mercato qui peut tout changer

C’est le moment pour l’Irlandais de montrer qu’il est la bonne personne au bon endroit pour remettre le Standard à l’endroit. "Notre ambitieux projet n’a pas changé et on espère construire à long terme avec notre futur entraîneur."

Avec un objectif déjà avoué : le Top 6. C’est sur cette base que le successeur de Deila sera jugé.

En marge du choix du nouvel entraîneur, Harkin va également devoir gérer l’autre gros chantier de l’été: le mercato. Et là encore, le boulot est conséquent. Entre les prêts secs de Zinckernagel et d’Alzate (que le Standard espère toujours prolonger), les fins de contrats de Dussenne et Cimirot et les envies d’ailleurs de certains joueurs comme Bodart, c’est au moins un demi onze de base qui pourrait quitter le navire cet été. Et ces joueurs, il va falloir les remplacer.

Si les pistes menant au talentueux médian Isaac Price (19 ans, Everton) et à l’ailier Romain Mundle (20 ans, Tottehnam) ont déjà bien avancé, celle menant à Pieter Gerkens s’est un peu déforcée suite à l’intérêt de Gand, qui propose un contrat de quatre ans au Belge, alors que les Rouches en proposent trois. Le départ de Deila pourrait également avoir refroidi le joueur en fin de contrat avec l’Antwerp. "Si des joueurs ont des doutes, c’est notre rôle de faire en sorte qu’ils disparaissent, précise Harkin. Mais vu ce que le club a montré ces derniers mois, je peux vous garantir qu’il y aura des signatures qui correspondent à ce qu’on recherche."

Les supporters espèrent évidemment que d’autres pioches à la Ohio ou Fossey viendront apporter de la qualité à un effectif qui en a bien besoin plutôt que des joueurs comme Davida ou Perica, qui ont déçu. Là encore, Harkin n’aura pas droit à l’erreur et il est bien conscient que son été devra rimer avec efficacité.

Good luck, Fergal.