Standard: ces joueurs qui ont 180 minutes pour se montrer (un peu plus)

Faute d’enjeu sportif, sinon celui de faire mieux que lors des playoffs 2 de 2021 (3 sur 18), un autre objectif peut tout de même se dégager : permettre à certains joueurs, jeunes pour la plupart, de se montrer en prévision de la saison prochaine.

Henkinet, pour services rendus

Laurent Henkinet n’a disputé qu’un match cette saison, à Dender, en seizième de finale de Coupe de Belgique. Le remplaçant d’Arnaud Bodart n’a plus rien à prouver, et s'il ne sera pas titularisé contre le Cercle Bruges, il pourrait l'être à Gand, pour le dernier match de la saison. L’autre possibilité est de “promouvoir” le jeune Matthieu Epolo (18 ans), comme l’avait été Bodart, il y a six ans, quand il avait disputé les deux derniers matchs des playoffs 2 contre Waasland-Beveren et le Lierse.

Noubi, Ngoy et Hautekiet, la jeune garde défensive

La défense du Standard va être profondément modifiée la saison prochaine. Noë Dussenne, en fin de contrat, et Kostas Laifis, qui a vidé son casier, sont sur le départ. Le Chypriote ne jouera plus cette saison et le capitaine est incertain. Lucas Noubi, Nathan Ngoy et Ibe Hautekiet, dans l’ordre du nombre de minutes passées sur la pelouse, ont chacun, à leur manière, une carte à jouer.

Pour Ngoy, le plus proche d’une place dans l’équipe de base s’il n’avait pas été blessé en début de saison, le temps est à la reprise du rythme. Il a disputé ses premières minutes (19) au Kuipje et il a encore faim. C’est en playoffs 2 que Ngoy avait disputé son premier match professionnel, il y a un peu plus de deux ans. C’est en playoffs, toujours, qu’il aura l’occasion de poser les bases de sa prochaine saison. En manque de rythme, il n’est pas certain qu’il sera titulaire, puisque Merveille Bokadi devrait revenir dans le groupe.

Lucas Noubi, lors du match à Westerlo.

Pour Noubi et Hautekiet, le moment est aussi important, pour d’autres raisons. Le premier a été titulaire à deux reprises (à Gand et à Westerlo) et est monté au jeu pour quarante-cinq minutes et à deux reprises (contre Gand et à Anderlecht). Ses prestations ont été encourageantes, notamment à Gand et à Anderlecht, mais il semble qu’il doit encore parcourir du chemin, pour être au même niveau que Ngoy, d’un an et demi son aîné.

Ibe Hautekiet a pu disputer deux matchs de suite, durant ces playoffs, et il n’est pas impossible qu’il soit encore titularisé lors des matchs contre le Cercle Bruges et à Gand. L’ancien Brugeois a eu des bons moments, notamment dans son placement, et des instants moins heureux, mais sans conséquence, contre Westerlo. À Westerlo, il a évolué du côté gauche de la défense, et pourrait encore y évoluer ces deux prochains matchs.

Canak, pour bien finir

C’est le propre d’un jeune joueur : il ne peut pas toujours évoluer au même niveau. Cihan Canak a été la bonne surprise du début de saison du Standard, avec son style direct, son sens du dribble et de la percussion. Depuis le match à l’Antwerp, il est quelque peu rentré dans le rang, mais il reste un élément important pour le futur, et que le médian offensif soit titularisé deux fois sur quatre pendant les playoffs, en l’absence de Balikwisha, était le signe qu’il doit se tenir prêt, pour progresser.

Ohio, pour prouver qu’il peut être le numéro un

La saison de Noah Ohio se divise en deux parties. Remplaçant puis titulaire régulier, depuis fin janvier, le jeune attaquant (20 ans) a encore une sérieuse marge de progression. Il peut se servir des 180 dernières minutes de la saison pour améliorer ses statistiques et montrer qu’il a les épaules pour être l’attaquant numéro un, avant un mercato où le secteur va forcément beaucoup bouger.