L'Union Saint-Gilloise avec ou sans Teuma dimanche? Geraerts explique la situation

Son absence serait un énorme coup dur vu son importance aussi bien en dehors que sur le terrain (14 buts et 17 assists cette saison). "Teddy est un joueur très important dans l’équipe, avançait Geraerts. En plus, il aime jouer ce genre de match avec une grosse pression. C’est clair qu’il y a une Union avec et sans Teuma, mais les deux me vont. Face à Genk, j’ai été très satisfait d’Oussama El Azzouzi, alors qu’il n’a su que cinq minutes avant le coup d’envoi qu’il allait jouer. Il a montré beaucoup de caractère et de personnalité."

Si le joueur marocain a apporté de la solidité dans les duels, il a tout de même manqué la technique de Teuma capable de casser des lignes à tout moment avec une passe tranchante. "Il montre toujours l’exemple, expliquait son coéquipier Senne Lynen. Rien que son discours avant le match est important pour nous. Mais même s’il ne joue pas, on sait qu’il sera très proche du terrain pour nous encourager."