Les supporters du Standard ne digèrent pas le départ de Deila : “C’est une pire trahison que Defour”

La manière dont Deila a quitté Sclessin ne passe pas, dans les tribunes. “Le monde du football nous a appris à ne plus être surpris de rien mais je suis tout de même très, très déçu du personnage”, ne cache pas Grégory Ancart, le président de la famille des Rouches. “Lorsqu’on voyait l’attitude de Ronny Deila devant la tribune et la manière dont les supporters s’étaient identifiés à lui, le voir quitter le club de la sorte est vraiment décevant. Il négociait avec le Club Bruges depuis longtemps et il a menti aux supporters. S’il n’avait plus la tête ici, c’est une bonne chose qu’il soit parti. Il avait pourtant l’air investi à fond dans le projet Standard mais en réalité, c’était de la poudre aux yeux. C’est comme une personne qui trompe sa femme…”

Cet épisode rappelle forcément une autre “trahison”, celle de Steven Defour qui avait rejoint Anderlecht depuis Porto en 2014, quelques années après avoir ramené le titre à Sclessin avec le brassard de capitaine du Standard. “L’histoire nous a appris que Roland Duchatelet n’avait pas tout fait pour faire revenir Steven Defour à l’époque et qu’il était au moins aussi fautif que Defour”, reprend le Namurois, membre du club des Red Gunners. “Ici, pour moi, avec le départ de Deila, on est encore deux ou trois crans au-dessus en termes de trahison et de médiocrité. C’est pour cela que les réactions sont si vives et nombreuses.”

Peut-on s’attendre à voir le stade exprimer sa colère, ce samedi, lors du match face au Cercle ? On annonce des tribunes clairsemées mais vindicatives. “Il y aura sûrement des mécontentements qui vont s’exprimer. Mais il est important de préciser que leurs actions ne concernent pas Pierre Locht et Fergal Harkin, que la Famille des Rouches a rencontrés cette semaine et qui nous ont assuré avoir tout fait pour retenir Ronny Deila. On peut s’attendre à voir des chants anti-Deila et des messages en tribune. ”

Le Standard-Club Bruges de la saison prochaine s’annonce, déjà, très chaud également. “Personnellement, je suis supporter de mon club et pas anti-Deila. Je suis un vrai Rouche, fidèle à mes couleurs. Mais comme Deila a justement manqué de cette fidélité, il peut s’attendre à une réception dont il se souviendra longtemps.”

En attendant, le Matricule 16 doit se reconstruire avec un nouveau staff. “J’ai confiance en Fergal Harkin et dans le carnet d’adresses de 777 Partners pour trouver un nouvel entraîneur qui sera, sans doute encore meilleur que Deila. Il y a un an, personne ne connaissait le Norvégien. On va peut-être voir débarquer quelqu’un qui réincarnera encore plus les valeurs de Sclessin. ”

Président de la Famille des Rouches depuis quelques mois, Grégory Ancart voit tout de même un élément positif au départ de Deila, en guise de conclusion. “Le club a récupéré deux millions d’euros grâce à la clause libératoire de Deila et cela va peut-être permettre de renforcer l’équipe et/ou de conserver certains joueurs comme Zinckernagel et Alzate, même si on sait qu’ils n’ont pas toutes les cartes en main vu leur prêt sec.”