Le Barça veut Vermeeren

De là à dire qu’il a déjà les épaules pour remplacer Sergio Busquets, qui a annoncé son départ, serait probablement trop ambitieux. Par le passé, le style de jeu de Vermeeren a plutôt été comparé à celui d’Andrés Iniesta.

Le Barça voit en lui un pari pour l’avenir. Le club champion d’Espagne privilégie les pistes Zubimendi (Real Sociedad) et Ruben Neves (Wolverhampton) pour suppléer Busquets dans un premier temps.

Selon les informations de nos confrères du Nieuwsblad, le Great Old, pleinement concentré sur la course au titre (et sur le match de ce dimanche contre l’Union SG), ne tient pas compte d’un potentiel transfert de son plus grand talent.

L’Antwerp n’a pas encore eu vent d’un intérêt concret de la part des Blaugranas. Même si plusieurs recruteurs catalans se sont déjà déplacés plusieurs fois au Bosuil récemment. Jordi Cruyff, le directeur sportif sortant, a coché le nom de Vermeeren.

L’intention du matricule 1 est de garder Vermeeren encore un an. Le joueur souhaite, de son côté, d’abord confirmer avant de lever les voiles pour une grosse écurie. Le milieu de terrain a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026.