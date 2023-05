Voici les promesses de la direction du Standard à ses supporters

Le mercato : Fergal Harkin, après avoir remercié les fans pour leur soutien, a précisé qu’il y aurait, sans surprise, beaucoup de mouvements cet été mais dans un seul et unique but : améliorer l’équipe et faire en sorte d’avoir 15 à 20 titulaires en puissance tout en continuant à donner la part belle aux jeunes du club. Il sera également question de professionnaliser le SL16 FC notamment au niveau de son staff.

La situation de Deila : la direction a précisé être en attente de la décision de l’entraîneur norvégien (qui a donné entraînement normalement ce mercredi matin et n'a toujours rien dit à son groupe ni à ses dirigeants) et que les propriétaires n’accéléreraient pas le projet (notamment au niveau financier). Aucun autre coach n’a encore été contacté mais une liste a d’ores et déjà été dressée au cas où Deila opte pour Bruges.

Situation financière : 777 Partners, qui a investi plus de 25M €, attend que le club soit autosuffisant. Pour ce faire, il s’agira de mieux vendre, notamment les jeunes formés au club après qu’ils aient rapporté sportivement au Standard.

Hausse des abonnements : l’augmentation des prix à hauteur de 25 % a été confirmée. Par contre, 777 Partners a opté pour un système de réduction avoisinant les 5 % pour les abonnés qui reconduiraient leur abonnement entre le 1er et le 20 juin (la priorité aux abonnés s’étendra du 1er au 30 juin).