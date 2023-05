À Anderlecht, les retours de prêt ne seront que de passage cet été

Timon Wellenreuther : un champion sur le marché

Qui a dit que les Anderlechtois avaient vécu une mauvaise saison ? Le gardien allemand est devenu champion des Pays-Bas avec Feyenoord il y a dix jours. Dans un rôle de doublure mais Wellenreuther a tout de même collectionné 14 matchs, dans l’ombre de l’international néerlandais Bijlow. Feyenoord dispose d’une option d’achat mais n’a pas encore pris sa décision. Quelques clubs allemands ont pris des renseignements sur la situation du gardien de 27 ans, qui a encore une année de contrat au RSCA. Wellenreuther a déjà déclaré qu’il ne voulait plus être prêté la saison prochaine. Vu le marché particulier pour les gardiens, il faudra peut-être de la patience dans ce dossier.

Timon Wellenreuther soulève le trophée de champion des Pays-Bas. ©Instagram

Kristoffer Olsson : négociations autour du prix de vente

Sur le plan individuel, Olsson a réussi sa saison : 29 matchs avec Midtjylland, tous comme titulaire, 3 buts et 5 assists. C’est moins le cas collectivement avec une triste neuvième place en phase classique et l’obligation de jouer les playoffs de relégation (mais Midtjylland est déjà sauvé). La saison prochaine, le club danois aimerait pouvoir compter sur l’international suédois qui fêtera ses 28 ans fin juin. Midtjylland possède une option d’achat à 4 millions mais n’a pas envie de payer autant. Des négociations ont lieu avec Fredberg, un compatriote, pour faire baisser le tarif. Anderlecht ne compte pas brader Olsson, lui qui était encore titulaire face aux Diables en mars dernier. Un match pendant lequel il était justement scouté par les Turcs de Trabzonspor.

Mustapha Bundu : il faudra encore trouver une solution en été

Il a joué 28 matchs avec le FC Andorra, en D2 espagnole, mais le bilan n’est pas aussi réjouissant qu’il n’y paraît : Bundu était la plupart du temps réserviste. Et il n’a jamais disputé 90 minutes sur la saison. Avec 3 buts et 2 assists, le Sierra-Léonais n’a pas cassé la baraque et il devrait revenir à Neerpede à la fin de ses vacances. Il lui restera alors une année de contrat et, comme c’est le cas depuis trois ans, Anderlecht essaiera de se débarrasser de ce fardeau acheté trois millions. Avec un quatrième prêt en quatre ans ?

Bundu sera-t-il prêté pour la quatrième fois de suite? ©Twitter @rscanderlecht

Mohammed Dauda : la fin du dernier héritage de Van Holsbeeck

Il est arrivé à Anderlecht en janvier 2017, quelques mois avant le titre de champion avec Weiler durant l’ère Van Holsbeeck. Mais le dernier des Mohicans ne sera plus Mauve la saison prochaine. Dans les faits, Dauda ne l’est même déjà plus depuis quelques semaines. Tenerife avait un arrangement particulier avec le Sporting via une clause pour mettre sous contrat l’attaquant en cours de saison. Ce qui a été fait contre une petite rémunération. Dauda a signé jusqu’en 2025 dans ce club de D2 espagnole.

Bogdan Mykhaylichenko : une option en question

L’Ukrainien vivait une belle saison au Shakthar, en tête du championnat, jusqu’au début du mois de mai. Il a subitement perdu sa place de titulaire. De quoi mettre en péril l’option d’achat qui devenait obligatoire selon certains critères ? Mykahylichenko a en tout cas déjà disputé 31 rencontres cette saison, en étant plutôt convaincant comme back ou ailier gauche. Il n’a plus qu’une année de contrat au RSCA. Si le Shakthar ne le conserve pas, il sera de toute manière vendu ailleurs par le RSCA.

Antoine Colassin : des buts qui tombent tard

Le plus jeune de la liste mais Colassin n’a pas, pour autant, plus d’avenir au RSCA que les autres. À 22 ans, il a marqué 3 buts à Heerenveen, tous inscrits en mai. Suffisant pour que le club néerlandais lève l’option d’achat ? La question est encore en suspens. Il lui reste deux ans de contrat à Anderlecht.