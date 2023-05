Trésor a affolé les compteurs en Jupiler Pro League cette saison, en signant le record de passes décisives dans le championnat de Belgique de football, alors que Genk a dominé la phase classique. Le Limbourgeois de 23 ans a battu le record à l'occasion de la rencontre de Champions' play-offs face à l'Union Saint-Gilloise (1-1), dimanche, lorsqu'il a délivré sa 23e passe décisive de la saison. Il a par ailleurs inscrit 8 buts sur 37 matches de championnat.

Mike Trésor devance au classement les Nigérians Victor Boniface de l'Union Saint-Gilloise et Gift Orban de La Gantoise. Deux coéquipiers de Trésor, le Ghanéen Joseph Paintsil et le Marocain Bilal El Khannouss, faisaient également partie des nommés à la succession du Marocain Tarik Tissoudali, lauréat en 2022.

D'origine burundaise, Mike Trésor a défendu les couleurs de la Belgique dans chaque catégorie d'âge, des U16 aux U21, mais n'a pas encore été sélectionné chez les Diables Rouges. Formé à Anderlecht, le natif de Lembeek a découvert le monde professionnel aux Pays-Bas, avec le NEC Nimègue en deuxième division en 2018-2019, puis en première division avec Willem II, la saison suivante. D'abord prêté, Trésor a ensuite rejoint Tilburg officiellement pour une saison de confirmation en Eredivisie qui lui a valu un transfert vers Genk à l'été 2021.

Depuis, Mike Trésor a disputé 77 matchs sous la vareuse limbourgeoise, donnant 31 passes décisives et inscrivant 8 buts au total. Il fêtera son 24e anniversaire le 28 mai.

Romelu Lukaku honoré par le Prix du Mérite

Le Diable Rouge a été mis à l'honneur pour "ses actions sociales et humanitaires", lors de la soirée de gala qui distinguait le meilleur joueur africain ou d'origine africaine évoluant dans les divisions nationales du football belge.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale belge a été au centre de l'attention cette saison, à la suite des comportements racistes dont il a été victime lors d'un match face à la Juventus le 4 avril. Les organisateurs tenaient à saluer les actions de Romelu Lukaku à la suite des événements, afin de conscientiser la sphère footballistique sur le sujet. L'attaquant de l'Inter Milan a également été remercié pour les initiatives sportives auxquelles il a participé au cours de sa carrière.

Pierre Kompany, bourgmestre de Ganshoren, a reçu le prix au nom de Romelu Lukaku.

Le Prix du Mérite vise à saluer l'initiative d'une personnalité du monde sportif pour son action sociale et humanitaire envers l'Afrique ou la communauté africaine. En 2020, Dieumerci Ndongala en avait été le lauréat pour ses œuvres de charité mises en place à Kinshasa via son asbl Ndongalife. Celle-ci apportait notamment de l'aide aux orphelins, aux jeunes et aux femmes en maternité.