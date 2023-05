Les joueurs du Standard veulent que Ronny Deila reste: "J'espère que la direction lui donnera ce qu'il demande"

Tout au long de la saison, Ronny Deila s’est évertué à créer “un gang” comme il a souvent aimé à l’appeler. Aujourd’hui, ce gang ne veut pas perdre son leader et ainsi continuer à grandir avec lui. Après le match à Westerlo, tous les Rouches interrogés ont eu la même réponse : “on veut qu’il reste.”

Un groupe perturbé

Jeudi en conférence de presse, Ronny Deila précisait : “Mes joueurs sont-ils perturbés par mon avenir ? Non je ne pense pas. Nous nous focalisons sur notre travail, rien de plus.” Malheureusement pour le Norvégien, ses troupes l’ont fait mentir. “Ce n’était pas le Standard qu’on connaît samedi soir, avouait Noah Ohio. Mais on doit être honnête, on a vécu une semaine difficile au club avec, tout d’abord, plusieurs blessures et absences de joueurs clés qui nous ont poussés à jouer avec beaucoup de jeunes qui n’avaient pas énormément de temps de jeu. Ensuite, il y a la situation de notre coach. Qu’on le veuille ou non, cela prend beaucoup d’énergie et je le répète, cela a été compliqué à gérer durant la semaine.”

Pour le Néerlandais, l’intérêt du Club Bruges pour le mentor liégeois est tout sauf une surprise. “Non, c’est un top coach et il est normal qu’il soit demandé. Comme je l’ai dit, nous concernant nous, les joueurs, peu importe qu’on veuille faire abstraction de cette situation, elle est bien réelle et quand on prend notre smartphone, on est directement confronté à ce flux d’informations à propos de notre coach. Ce que je veux dire, c’est qu’inconsciemment, c’est dans nos pensées. Pour les fans, je peux comprendre leur frustration. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont une belle connexion avec un coach. C’est difficile pour tout le monde.”

Inévitablement, c’était le sujet de discussion principal dans le vestiaire depuis jeudi dernier. “Bien sûr qu’on en parle, au petit-déjeuner par exemple. Mais on ne veut pas trop perdre d’énergie car on ne sait pas ce qui va se passer. Tout le monde veut qu’il reste, c’est clair. C’est un bon coach et on ne veut pas le voir partir pour Bruges ! Mais à la fin, c’est à lui de faire son choix.”

Des jeunes qui veulent encore évoluer sous ses ordres

Cette saison, de nombreux Standardmen ont vu leur niveau augmenter, en particulier les jeunes, et c’est principalement dû au travail de Deila et son staff. “C’est un top coach, probablement le meilleur du championnat selon moi. Avec lui, on peut réaliser de grandes choses. Je veux vraiment qu’il reste, tout le monde a ce souhait. Personnellement, il m’a donné de la confiance, il a pris énormément de temps pour me bonifier et j’ai envie de lui rendre au centuple et être encore meilleur la saison prochaine”, enchaînait l’attaquant néerlandais. Et ce dernier de poursuivre sa réflexion : “J’espère qu’ils (la direction) vont lui donner ce qu’il demande. Mais s’il part, on devra continuer à bosser et je suis certain que le club attirera un autre bon entraîneur.”

Noah Ohio entretient une relation très forte avec son coach qu'il considère comme son deuxième papa.

De son côté, Nathan Ngoy, longtemps écarté des terrains à cause d’une blessure, aspire à la même chose que son équipier Ohio. “On a tous envie qu’il reste. On sent du changement par rapport à la saison passée. Il nous a tous fait grandir. S’il part, ce sera une grosse perte. C’est à lui de prendre sa décision. Honnêtement, ça serait vraiment dommage qu’il nous quitte.”

Ronny Deila sait qu’il fera énormément de déçus au sein du vestiaire en quittant le Standard.