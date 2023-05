Lang et Alderweireld s’écharpent après une provocation du Néerlandais : “Il ne doit pas venir m’attraper par le col comme un petit bébé” (vidéo)

Un geste réalisé par Boussoufa ou Vanden Borre ou Tissoudali avant lui qui n’a pas plu du tout au vétéran Alderweireld. L’ex-Diable rouge est venu dire ses quatre vérités au fantasque ailier qui lui a répondu sur le terrain, mais aussi en interview. “Je suis comme je suis”, a-t-il commencé aux micros d’Eleven Sports. “Alderweireld a voulu faire un peu le dur. Il était surtout irrité par la défaite. C’est ma façon de voir le football. Je suis ce type de joueur, mais il faut me tacler dans un duel. Et ne pas venir m’attraper par le col comme un petit bébé.”

De son côté, le capitaine des Anversois s’était rapidement calmé en zone mixte. “Je n’aurais peut-être pas dû réagir de la sorte”, a-t-il reconnu. “C’étaient des émotions sur le terrain et cela doit rester-là. Je pense que lorsque nous gagnons, nous ne faisons pas ce genre de geste. Si vous êtes un grand joueur, vous gagnez et c’est tout. J’ai donné mon avis et il n’a pas arrêté d’en parler. C’était à moi de leur montrer qu’il ne fallait pas trop nous provoquer. Même si leur victoire est méritée.”

La bonne nouvelle est que l’on ne s’ennuie jamais avec le Batave. Après l’incident avec Alderweireld, Noa Lang a écopé d’une carte jaune. Si le geste a été apprécié par le public, son entraîneur n’a pas compris cette biscotte prise pour son joueur. “C’est injustifié”, estime l’entraîneur Rik De Mil. “L’arbitre siffle un bon match, mais il se trompe complètement dans son jugement. Je ne comprends pas comment on peut ne pas sentir quelque chose comme ça. Lang et Alderweireld se sont battus pendant un moment, mais ils ont résolu le problème eux-mêmes.”

Sur le départ cet été, Noa Lang va clairement manquer à la Pro League. Pour le meilleur, comme pour le pire.