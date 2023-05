DIRECT | Club de Bruges – Royal Antwerp : doublé pour Casper Nielsen (2-0)

La semaine dernière au Bosuil, l’Antwerp l’avait emporté au bout de la folie face au Club de Bruges après avoir été mené par deux buts (3-2). Ce dimanche, ce sont les Blauw en Zwart qui accueillent leur rival. Les Brugeois n’ont plus rien à jouer dans ces Play-offs, étant assurés de terminer à la quatrième place.

Le direct :

Comme lors du choc de la semaine dernière, le Club de Bruges se montre entreprenant en début de rencontre. Mats Rits reçoit un ballon face au but (13e), mais Jean Butez sort parfaitement de ses cages pour contrer cette première tentative.

Le jeu se stabilise par la suite, avec deux équipes qui alternent séquences de possession et tentatives d'incursion avortées. La rencontre est moins intense que prévue, les 22 acteurs semblant jouer avec le frein à main.

Peu avant la demi-heure de jeu, l'Antwerp combine parfaitement dans la surface brugeoise pour servir Vincent Janssen face à Mignolet. Le Néerlandais se manque toutefois complètement et ne cadre pas sa tentative (28e). À la pause, pas de but : Brugeois et Anversois jouent prudemment, aucune des deux formations n'ayant réellement le dessus sur l'autre.

Changements gagnants

Au retour des vestiaires, le jeu semble reprendre le rythme du premier acte jusqu'à la 51e minute. Noa Lang adresse une passe tranchante vers Bjorn Meijer sur le flanc gauche. Le Néerlandais centre dans la surface, Mats Rits laisse volontairement filer le ballon et Casper Nielsen envoie un boulet de canon dans la lucarne de Butez (1-0, 51e). Les Brugeois débloquent la situation via leur remplaçant danois, auteur de son huitième but de la saison.

La pression monte d'un cran pour les Anversois. Dans la foulée du but, Bruges a l'occasion d'en inscrire un deuxième via Roman Yaremchuk, mais l'Ukrainien cafouille toutefois au moment de contrôler le ballon et ne parvient pas à frapper (53e).

Yaremchuk cède alors sa place au jeune Romeo Vermant, qui se montre à son tour décisif. Le jeune attaquant profite d'un trou sur le côté droit de la défense adverse pour servir Casper Nielsen. Le Danois se jette et inscrit un second but pour le Club (2-0, 62e).

Les compositions :

Mark Van Bommel aligne le même onze que le week-end dernier, à une exception près : Calvin Stengs prend la place de Mandela Keita. Un changement cohérent par rapport au dernier match face à Bruges, le milieu de terrain ayant été remplacé par l’Anglais après moins d’une demi-heure de jeu.

Dans la composition de Rik De Mil, Roman Yaremchuk prend la place de Ferran Jutglà à la pointe de l’attaque. L’avant-centre ukrainien, transfert le plus cher de l’histoire du championnat, vit une saison particulièrement décevante, n'ayant inscrit que deux buts toutes compétitions confondues.

Club de Bruges : Mignolet – Meijer – Sylla – Mechele – Mata (Nielsen, 46e) – Onyedika – Odoi – Lang – Vanaken – Rits – Yaremchuk (Vermant, 58e)

Royal Antwerp : Butez – Avila (De Laet, 57e) – Pacho – Alderweireld – Bataille – Vermeeren – Ekkelenkamp – Stengs – Balikwisha – Janssen – Muja

Cartons jaunes : Vermeeren (21e), Odoi (44e)