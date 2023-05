S’il a bien été muselé par la défense limbourgeoise, il a tout de même pesé et fait mal grâce à son physique et sa vitesse. Son but égalisateur juste avant la mi-temps est un but typique “à la Boniface”. Il a aussi réalisé son travail défensif comme sur les deux coups francs dangereux qu’il sauve de la tête.

Moris – 6,5

Il ne peut rien faire sur le but d’ouverture de Mc Kenzie. Il n’a pas eu d’autres ballons chauds à négocier en première période. Après la pause, il n’a pas non plus été mis en difficulté tout en gérant bien ses relances au pied.

Kandouss – 5,5

Il n’a pas pris le moindre risque balle au pied et a parfois été dans le dur défensivement face à la vitesse limbourgeoise.

Burgess – 7

Le patron de la défense a fait le boulot en se montrant solide face à Tolu et les autres attaquants. Il est proche de provoquer un penalty qui s’est finalement transformé en coup-franc en fin de première mi-temps et est proche d’être exclu en deuxième période.

Van der Heyden – 6,5

Parfois mis en difficulté par la vitesse de Paintsil, il a délivré de bons ballons vers l’avant.

Lynen – 7

Il a beaucoup couru pour boucher les trous mais cela ne l’a pas empêché d’être bon balle au pied.

El Azzouzi – 7,5

Le remplaçant de dernière minute de Teuma a réalisé une belle partie en se montrant très rapidement impliqué dans le jeu. Intéressant balle au pied, il a une grosse occasion avant la demi-heure de jeu qu’il doit mettre au fond.

Nieuwkoop – 7

Le Néerlandais a montré un visage très offensif et s’est démarqué par ses bons centres venant de la droite.

Lapoussin – 5,5

Il n’a pas reçu beaucoup de ballons exploitables en première mi-temps ce qui a semblé l’agacer. Après la pause, il n’a pas réussi à faire la différence.

Lazare – 6

Pas toujours précis dans le dernier geste, il a tout de même été embêtant avec son jeu entre les lignes.

Adingra – 6,5

Il a trois nettes occasions en première mi-temps, avec une reprise de volée, un tir et une tête, mais qu’il n’est pas parvenu à mettre au fond. Il se rattrape bien en donnant l’assist sur le but égalisateur de Boniface.

Geraerts – 7

Il a dû composer avec la blessure de dernière minute de Teuma. Ses changements en cours de match n’ont pas réussi à renverser la vapeur.