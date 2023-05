Everton et le Diable Onana restent aux portes de la relégation, Lukebakio relégué avec le Herta Berlin

Amadou Onana était présent dans l'entrejeu d'Everton samedi après-midi et a cédé sa place en fin de match (82e).

De son côté, Aston Villa est revenu de Liverpool avec un petit point (1-1) après une égalisation tardive de Firmino (90e). Un partage qui permet aux Villans d'accrocher une septième place européenne.

Sur le banc depuis deux rencontres, Leander Dendoncker a finalement obtenu quelques minutes de jeu de la part d'Unai Emery en montant à la place de Luiz Douglas à la 87e minute.

Enfin, Fulham et Crystal Palace se sont neutralisés lors du derby londonien (2-2). L'ancien anderlechtois, Aleksandar Mitrovic, s'est offert un doublé dans cette rencontre. Les deux équipes restent dans le ventre mou du classement avec une 10e place pour Fulham et une 11e pour Palace. Pour la quatrième fois consécutive, Albert Sambi Lokonga, autre ancien Mauve, est resté sur le banc des Glaziers.

Lukebakio et le Hertha Berlin officiellement relégués

Le Hertha Berlin a été officiellement relégué en 2e division après son partage face à Bochum (1-1) dans le cadre de la 33e journée de Bundesliga samedi après-midi. Lanterne rouge du championnat, les Berlinois devaient obligatoirement s'imposer face à leur adversaire du jour. Mais un partage de dernière minute a condamné Berlin à la descente au 2e niveau.

Dodi Lukebakio, titulaire pour ce match de l'avant-dernière journée, se créait la première occasion du match et pensait avoir ouvert le score jusqu'à l'intervention du VAR et l'annulation du but pour une faute durant l'action (19e).

C'est Lucas Tousart qui endossait le rôle de libérateur peu après l'heure de jeu avec un but qui maintenait Berlin dans la course au maintien (63e). Mais leurs espoirs étaient réduits à néant par l'égalisation dans le temps additionnel de Keven Schlotterbeck (90e+4).

En Turquie, Kasimpasa s'est imposé par le plus petit écart (1-0) à domicile face à Istanbulsport AS lors de la 35e journée de Super Lig samedi. Un résultat qui place l'équipe locale à une provisoire 10e place alors qu'Istanbulsport et ses Belges sont aux portes de la relégation (15e place). Jason Eyenga-Lokilo était titulaire dans les rangs d'Istanbulspor et a disputé l'intégralité de la rencontre alors qu'Ali Yasar est resté sur le banc.