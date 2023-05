Deila : “Je n’ai pas d’accord avec Bruges”

Relancé par une question sur un accord avec le Club Bruges, qui n’attendrait plus qu’une signature, le technicien norvégien a été quelque peu irrité, et a répondu : “Vous croyez qui ? La presse ou moi ?” Les prochains jours devront apporter de la clarté, car si Deila n’a pas d’accord avec le Club Bruges, cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura aucun, plus tard. Du côté des joueurs, on ne cachait pas que la situation autour de leur entraîneur a pu perturber la préparation de la rencontre. “J’en suis désolé”, a encore commenté l’entraîneur du Standard, qui est allé saluer les supporters après la rencontre. L’accueil n’a pas été des plus chaleureux, et cela annonce des jours encore mouvementés, tant qu’aucune décision ne sera prise.