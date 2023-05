Chadli 8 Du haut de ses 33 ans, l’ancien Diable rouge a fait étalage de toute son expérience et de toute sa classe. Le Liégeois, qui aurait tant aimé porter la vareuse adverse, était partout. C’est lui qui est à l’assist sur le 1-0. Sans le VAR, sa prestation était complète avec ce but annulé, qu’il a refusé de fêter. Notons qu’il se partage ce titre d’homme du match avec Nene, intenable lui aussi.

Bodart 6 Une fin d’après-midi comme il doit les détester. Totalement délaissé par toute sa défense, il n’a pu que contrer, par moments, les assauts adverses. Sans lui, le score aurait été bien plus lourd !

Dussenne 4 Le capitaine se loupe le long de la ligne au duel avec Matsuo ce qui crée le décalage qui amène le 1-0. Par la suite, comme les autres défenseurs, il a tremblé à chaque offensive adverse. Sorti sur blessure à 20 minutes du terme.

Noubi 4 Pas du tout au niveau, le jeune liégeois est passé à côté de son sujet à l’image de sa défense sur le 3-0 annulé pour hors-jeu. Il faut dire qu’il n’a pas été aidé par le duo Melegoni-Davida devant lui.

Hautekiet 5 Pour sa deuxième titularisation, l’ancien brugeois n’a pas démérité au sein d’une défense totalement acculée.

Melegoni 3 Très nerveux et averti rapidement dans la rencontre, l’Italien en a perdu son football. Tout passait par son flanc droit. Avec Davida, ils ne semblaient jamais sur la même longueur d’onde.

Cimirot 5 Il a une nouvelle fois joué au régulateur mais il était impuissant face à la supériorité numérique de Westerlo dans l’entrejeu.

Alzate 4,5 Si même le Colombien, habitué à être un bon élève, se met à jouer bien en dessous de son niveau. Alzate, sans être désastreux, n’a pas eu son rendement habituel.

Donnum 3 Ce n’était clairement pas la bonne version du Norvégien qui s’est produite samedi à Westerlo. Constamment en retard, il a loupé énormément de passes et s’est permis le luxe de défendre de façon laxiste comme sur la phase qui amène le second but.

Davida 2 Pour sa première titularisation depuis le 12 février, Davida a donné l’impression d’un enfant perdu au milieu d’adultes, ne sachant jamais où il devait se positionner. Tout comme Donnum, il est impliqué dans le second but campinois. L’Israélien n’a jamais été en mesure de se montrer dangereux balle au pied.

Ohio 5,5 Sans doute le seul Standardman à niveau, il s’est ménagé trois belles possibilités ce qui, compte tenu du niveau affiché samedi soir, relevait du miracle. Moins présent après la pause.

Emond 3,5 Il hérite d’une belle possibilité d’égaliser au quart d’heure mais plutôt que de frapper en première intention, il tergiverse avant de croquer sa frappe sur le corner qui suivait.

Canak 4 Il aura apporté de la vitesse et une touche de folie qui a cruellement manqué durant pas loin d’une heure. Mais c’était déjà trop tard. Il se fait malheureusement surprendre par Nene qui lui chipe le ballon avant de faire 3-0.

Balikwisha 5 Son absence au coup d’envoi à peser lourd dans la balance. Son équipe s’est retrouvée sans créativité. Pas à 100 %, Balikwisha a tenté de faire illusion après sa montée au jeu, sans succès.

Ngoy 5 Sans doute la bonne nouvelle de ce début de soirée côté liégeois avec ce retour aux affaires du jeune Ngoy, huit mois après sa dernière apparition, c’était à Saint-Trond.

Deila 4 Une saison qui se termine en eau de boudin pour le mentor norvégien des Rouches qui a assisté, impuissant, au naufrage de son club.