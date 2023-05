L’Union Saint-Gilloise “espère avoir un accord pour le nouveau stade avec la commune de Forest et la Région d’ici les vacances d’été”

guillement Si on a l'accord on pourrait avoir le nouveau stade en 24 mois

Régler cela en moins de deux mois est-il réel? “Ce n’est pas le club, mais la Région qui a fixé cette date”, poursuit Philippe Bormans. Si c’est le cas, le CEO se dit prêt à avancer très rapidement : “Dans un monde idéal, le stade pourrait être ouvert en 24 mois. Il faut un an pour le construire. La demande de permis ne devrait prendre que six mois car on a déjà avancé et il s’agit d’un permis moins compliqué que dans le cas du stade national, par exemple. Après, on sait aussi qu’il peut y avoir des recours (NDLR : ce qui est régulièrement le cas pour les stades), la réalité sera peut-être autre, mais pour moi c’est faisable en 24 mois.”

Gare aux élections

Si ce n’est pas le cas, on craint une longue attente : “Cette deadline de l’été permettra de savoir si c’est faisable ou non. S’il n’y a pas d’accord, vu les vacances, on se retrouvera en septembre… soit à un an des élections (NDLR : communales) et là, j’ai peur que le dossier soit reporté après les élections et on sera perdu.”