Deila évoque son avenir et la saison prochaine : “On a beaucoup de travail devant nous avec Pierre et Fergal”

En plus du déplacement à Westerlo et des deux derniers matchs de la saison, Deila a déjà le regard porté sur l’exercice 2023-2024. “On a beaucoup de travail devant nous avec Pierre (Locht) et Fergal (Harkin). Ce sera un tournant pour nous. On doit apporter de la constance à cette équipe et surtout de la qualité. Avoir plus de joueurs n’est pas nécessaire. Il faut surtout des gars qui, comme Philip et Steven l’ont fait cette saison, sont capables d’élever le niveau de tout le groupe. De faire en sorte que le niveau minimum soit le plus élevé possible. On a terminé 6es cette saison, le but sera de faire mieux l’année prochaine. En ce qui me concerne, je vois un énorme potentiel dans cette équipe et dans ce club et je suis vraiment heureux d’être ici.”

Beaucoup d’incertains pour Westerlo

Pour ce qui est de la préparation du déplacement de samedi (18h15) à Westerlo, elle est un peu tronquée par la cascade de joueurs blessés. “Bope Bokadi (ischios) n’est pas encore à 100 %, Kostas Laifis a dû rentrer à Chypre pour des problèmes d’ordre privé et il ne sera pas là, Marlon est en délicatesse avec son mollet et ses ischios tandis que Philip Zinckernaegel est également très incertain suite à ses soucis au mollet. Cela fait beaucoup. Si on avait eu une finale de Coupe ce week-end, on aurait pu forcer les choses mais on doit aussi penser à la saison prochaine. Ce sera aussi l’occasion pour d’autres joueurs de se montrer.” Notamment Lucas Noubi ou encore Nathan Ngoy qui seront dans le groupe. “Nathan n’est peut-être pas apte à commencer mais on peut compter sur lui. Des gars comme Osher Davida auront aussi à cœur de se montrer. Il y a tout de même du positif qui émane de cette situation difficile.”