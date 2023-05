Standard : Cimirot ne devrait pas prolonger au Standard et croisera deux joueurs !

Cette saison, Gojko Cimirot a été un vrai baromètre pour le Standard. ©VKA

Tout comme Noë Dussenne, pour qui l’aventure principautaire prendra également fin cet été, Cimirot arrive en fin de contrat. Mais à la différence du défenseur central, le médian axial dispose d’une offre de prolongation comme nous l’écrivions en janvier dernier. Le problème, c’est qu’elle est loin de satisfaire ses espérances. Si au niveau de la durée (la direction lui a proposé un nouveau contrat de trois ans), les deux parties sont en accord, c’est bien le plan financier qui pose problème. Obligé de réduire les coûts, le Standard a demandé un effort salarial considérable à son médian qui doit baisser ses émoluments de 40 %. Récemment, cette demande est passée à 30 %, mais cela ne semble pas convenir à celui qui est arrivé à Sclessin en janvier 2018 et qui fait partie des tauliers du vestiaire.

Burnley et… l’Antwerp s’intéressent à lui

Du coup, même si l’agent du numéro 8 liégeois doit encore rencontrer une ultime fois Fergal Harkin, il semble que Cimi se dirige bel et bien vers la sortie après cinq ans et demi passés en bord de Meuse. À 30 ans (31 en décembre 2023), Cimirot a encore de belles années devant lui et ses bonnes prestations cette saison ne sont pas passées inaperçues. Il nous revient que plusieurs formations s’intéressent de près à lui dont celle de Vincent Kompany. Fraîchement promu en Premier League, Burnley suit le Standardman tout comme l’Antwerp qui pourrait satisfaire à ses exigences financières.

Price sera bien Rouche, Gerkens l’est pratiquement

Avec le départ plus que probable de Cimirot, la direction liégeoise va devoir renforcer son entrejeu d’autant que, même si aucun contact officiel n’a encore été noué avec Brighton, il se chuchote que Steven Alzate ne poursuivra pas l’aventure en bord de Meuse. Fergal Harkin a déjà anticipé avec la prochaine arrivée du jeune et talentueux médian axial d’Irlande du Nord, Isaac Price.

Isaac Price aurait déjà paraphé un contrat de quatre ans avec le Standard. ©IMAGO\/Patrick Hoelscher\/News Images

Le joueur formé à Everton et qui arrive en fin de contrat a déjà visité les installations du club. Mieux : il nous revient qu’il a déjà paraphé son contrat portant sur quatre ans. Un autre dossier est en passe d’être clôturé. Il s’agit de celui de Pieter Gerkens. En fin de bail à l’Antwerp, le box to box s’est déjà entretenu avec Deila. Une proposition de trois ans est sur la table, offre que le joueur aimerait voir élargie à quatre ans de contrat. Toujours dans le sens des arrivées, le matricule 16 poursuit les négociations avec le prometteur ailier anglais Romaine Mundle. À 20 ans, celui qui est en fin de contrat à Tottenham n’est pas insensible au projet des Rouches.

Pieter Gerkens a reçu une proposition de contrat de trois ans, mais il préfèrerait un contrat de quatre ans.

Enfin, après avoir arraché son maintien en Challenger Pro League, le SL16 FC se prépare à une petite révolution au sein de son noyau. Prêté sans option par la Genoa, Alexandre Buksa ne restera pas à Sclessin pas plus que Brahim Traoré dont l’option dans le prêt ne devrait pas être levée. Il retournerait ainsi à Caen.