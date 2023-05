Que peut encore espérer le Standard pour finir les playoffs ?

À trois journées de la fin, et avec sept points de retard sur La Gantoise – huit avec le demi-point en plus en cas d’égalité finale -, les Rouches n’ont plus rien à espérer. Certains, comme Ibe Hautekiet, ont bien essayé de faire croire qu’ils y croyaient toujours, “tant que c’est mathématiquement possible”.

Mais la raison oblige à dresser le constat : le Standard est à sa place, la sixième au mieux, et il devra profiter des trois derniers matchs de la saison, à Westerlo ce samedi, puis contre le Cercle Bruges et à Gand, pour bien finir la saison et préparer la prochaine, aussi.

C’est d’ailleurs ce que Ronny Deila et William Balikwisha ont expliqué à la sortie du partage contre Westerlo (2-2) : cap sur la saison prochaine. Il reste à savoir comment préparer la suite, et avec qui, alors que des joueurs sont en fin de contrat, en prêt, ou diminués. Les playoffs 2, à une époque, ont été une manière de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs, mais ce n’est pas toujours la meilleure idée, s’il n’y a pas un cadre pour entourer l’ensemble.

Finir sixième, le seul “enjeu”

Dans le top 8 au terme de la phase classique, le Standard a atteint son objectif de la saison. Il a pu espérer gagner les Europe playoffs à leur entame, et finir cinquième, mais son bilan (2 sur 9) au terme de la phase aller a déjà plié l’affaire. Au mieux, les Liégeois peuvent espérer finir sixième et ainsi réaliser leur meilleur classement final depuis quatre ans, quand ils avaient terminé à la troisième place des playoffs 1 – ils avaient fini cinquième en 2020, mais le championnat avait été arrêté après 29 journées en raison du coronavirus.

Avec sous sans Fossey et Zinckernagel ?

Marlon Fossey s'est blessé au genou lors d'un duel avec Sinan Bolat.

Marlon Fossey et Philip Zinckernagel ont été remplacés à la mi-temps du match contre Westerlo. L’arrière droit américain, touché au genou gauche avant un duel avec Bolat, boitait sérieusement après la rencontre, au moment du “tour d’honneur”. Il faudra voir comment sa situation évoluera dans la semaine – les joueurs étaient en congé ce lundi – mais Ronny Deila ne prendra pas de risque. Zinckernagel, gêné par un mollet douloureux et touché au genou contre Westerlo, pourrait aussi faire l’impasse, pour ne pas aggraver la douleur au mollet. Contre Westerlo, il était sur le point de reprendre la deuxième période, puis Deila a préféré s’en passer, juste avant la reprise.

En prêt et en fin de contrat, quelle fin ?

Steven Alzate, suspendu contre Gand, sera en mesure de reprendre sa place. Le médian colombien, qui arrive au terme de son prêt de Brighton, n’est pas encore certain d’être toujours Liégeois la saison prochaine – la tendance est plutôt négative. Mais il pourrait avoir droit à une fin de saison en bonne et due forme, tout comme Filippo Melegoni, dont le prêt pourrait être prolongé puisqu’il “suffit” de trouver un terrain d’entente avec la Genoa. Le médian italien, qui peut dépanner sur le côté droit en cas d’absence de Fossey, pourrait avoir sa place.

Deux joueurs sont aussi en fin de contrat, Noë Dusenne et Gojko Cimirot. Il est déjà acquis que le défenseur s’en ira au terme de la saison, il n’est donc pas prévu dans les plans pour la saison prochaine. Mais au bout de quatre saisons en bord de Meuse, le capitaine pourrait avoir droit à une sortie réussie, certainement à Sclessin pour ce qui sera bien sa dernière. Pour Cimirot, l’absence de concurrence dans son secteur, devrait justifier sa présence.

Quels jeunes pour compléter ?

La titularisation d’Ibe Hautekiet, samedi soir, a donné raison à Ronny Deila, satisfait de la prestation du jeune défenseur (21 ans). Aura-t-il encore la chance de jouer durant ces playoffs ? Il en a émis le souhait, mais Merveille Bokadi devrait être rétabli pour le match à Westerlo. Sans réel enjeu, sauf artificiel, et avec le retour de suspension de Lucas Noubi, la défense pourrait-elle être rajeunie ? Nathan Ngoy, après de longs mois d’absence, pourrait également intégrer le noyau et obtenir quelques minutes de jeu.

Samedi, Noah Mawete a aussi disputé ses premières minutes de la saison avec les A, après avoir fini le dernier match de la phase classique, la saison passée, contre St-Trond. Sera-t-il encore appelé lors des trois derniers matchs ?