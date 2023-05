Né le 8 mars 1965, Serge-Didier Kimoni s’était révélé dans les années 80 au RFC Seraing avant de jouer au Club de Bruges de 1987 à 1990. C’est avec les Blauw en Zwart qu’il se forgera un joli palmarès avec deux titres de champion de Belgique (1988 et 1990). Il reviendra par la suite pour deux passages en terres sérésiennes (90-92 et 93-96) avant de passer à Sedan puis de porter les couleurs d’autres clubs belges comme Tilleur-Liège, Courtrai, Sprimont et de mettre un terme à sa carrière en 2005 à Pétange (Luxembourg).

Après son parcours de joueur, il a connu une brève expérience de 3 mois comme entraîneur au RFC Liège d’où il avait été limogé en janvier 2011.

Il était le frère de Daniel et de Donatien Kimoni, également anciens footballeurs, le premier ayant connu ses heures de gloires à Genk et le second étant passé par le RFC Liège.