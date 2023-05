DIRECT | Royal Antwerp – Club de Bruges : Vincent Janssen réduit le score (1-2)

Les hommes de Mark Van Bommel ont frappé un grand coup la semaine dernière en faisant tomber Genk de la première place. Face au rival brugeois ce dimanche, l’Antwerp devra confirmer et s’imposer coûte que coûte pour conserver leur place de leader. The Old Firm ne compte en effet qu’un seul point d’avance sur l’Union et Genk...

Les compositions :

Le onze anversois est exactement le même que lors du week-end dernier. Arbnor Muja est conservé au poste d’ailier droit malgré la bonne montée au jeu de Calvin Stengs face à Genk.

Du côté brugeois, Denis Odoi débute en tant que titulaire dans l’entrejeu pour la première fois depuis le début des Play-offs. Il en va de même pour Abakar Sylla, choisi en défense centrale en lieu et place du jeune J'orne Spileers. Un choix de privilégier une charnière plus physique qui semble cohérent vu le profil de l'attaquant qui leur fera face cet après-midi : le redoutable Vincent Janssen.

Royal Antwerp : Butez – Ávila – Pacho – Alderweireld – Bataille – Keita (Stengs, 27e) – Vermeeren – Ekkelenkamp – Balikwisha- Janssen – Muja

Club de Bruges : Mignolet – Meijer – Sylla – Mechele – Mata – Odoi – Onyedeka – Rits – Vanaken – Lang – Jutglà

Le direct :

Il ne fallait pas arriver en retard au Bosuil cet après-midi. Après une minute de jeu, Noa Lang réalise un show balle au pied avant d'adresser une merveille de centre au second poteau. Clinton Mata surgit dans le dos de Balikwisha et trompe Jean Butez d'une reprise de volée du plat de pied (0-1, 2e). Les Brugeois refroidissent tout un stade après seulement deux minutes de jeu !

L'Antwerp prend un coup sur la tête et manque une belle occasion de revenir au score. Vincent Janssen reçoit un ballon parfait de Muja dans la surface, mais le Néerlandais tente de se remettre sur son pied gauche et voit le retour de Sylla l'empêcher de frapper (9e).

Le début de rencontre est intense, mais les Blauw en Zwart sont moins stressés, plus justes dans leur jeu et plus dangereux dans la surface adverse. À la 23e minute de jeu, Noa Lang botte parfaitement un corner. Hans Vanaken est complètement oublié et a tout le temps d'ajuster une tête qui finit au fond des filets (0-2, 23e).

Mark Van Bommel sent que son équipe n'y est pas. Après seulement 27 minutes de jeu, il fait le choix de sortir Mandela Keita pour Calvin Stengs. Et les Anversois réagissent. À la 36e minute de jeu, un coup-franc est botté depuis le côté gauche. Un second ballon arrive dans les pieds de Vincent Janssen, qui réalise un enchaînement parfait pour réduire le score d'une frappe puissante (1-2, 36e).