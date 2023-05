L’émotion d’Arthur Vermeeren et des joueurs de l’Antwerp après le but de la victoire face à Bruges (vidéo)

Sur celui-ci, Arthur Vermeeren récupère un second ballon et arme une frappe qui passe entre les jambes d’Odoi et trompe Mignolet. Explosion de joie des joueurs ainsi que du public du Bosuil. Les Anversois sont passés par toutes les émotions cet après-midi !

Il s’agit du premier but en professionnel de la part d’Arthur Vermeeren. Âgé de seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain est installé en patron dans l’entrejeu anversois et est l’un des facteurs majeurs de la grande saison du matricule 1.