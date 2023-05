Solide dans ses duels face à Samatta, il ouvre le score d’une belle tête sur corner avant de s’offrir un doublé en fin de rencontre. Il a eu plus de travail défensif après la montée au jeu d’Arokodare à la pause mais a bien géré le colosse. Un match plein aussi bien défensivement qu’offensivement.

Moris – 7

Il a commencé la partie en distribuant bien le jeu grâce à des relances précises. Il réalise son premier arrêt à la demi-heure. À l’heure de jeu, il s’interpose bien sur une tête de Munoz sur corner. Il n’avait plus réalisé de clean sheet en championnat depuis douze rencontres.

Kandouss – 6,5

Il a joué assez simple sans grosse fausse note et sans être souvent pris de vitesse.

Van der Heyden – 6,5

Parfois pris de vitesse par Paintsil, il a réalisé un match sérieux sans provoquer de fautes.

Lynen – 7

Il a été à la base de nombreuses récupérations dans le milieu du jeu grâce à une agressivité positive tout au long de la rencontre.

Teuma – 8,5

Le capitaine s’est montré très précis sur les phases arrêtées comme sur les deux corners qui amènent deux buts. Il a pris ses responsabilités sur le penalty mais aussi durant toute la partie en jouant son rôle de leader à merveille. Véritable ovation reçue à sa sortie du terrain.

Nieuwkoop – 7

Il s’est montré très offensif dans son couloir droit en mettant beaucoup d’intensité dans son jeu.

Lapoussin – 7

Il a pris énormément de coups, sa vivacité ayant fait mal à ses adversaires qui n’ont pas toujours pu l’arrêter proprement.

Lazare – 7

Une grosse première demi-heure de jeu avec des récupérations et une envie d’aller vers l’avant. Il écope ensuite d’un carton jaune évitable. À la 70e, il a la balle du K.-O. au bout du pied mais dévisse totalement sa frappe.

Adingra – 6,5

Ses dribbles ont donné le tournis aux défenseurs limbourgeois même s’il n’a pas toujours été assez précis dans le dernier geste.

Boniface – 7,5

Il s’est montré solide dans les duels dos au but. Fort balle au pied, il a parfois été trop égoïste en zone de conclusion. Il provoque le penalty qui amène le deuxième but et a réalisé un gros travail défensif en perte de balle.

Vertessen – 6,5

Monté à l’heure de jeu, il lance bien Boniface sur l’action qui mène au penalty. Sa vitesse a décontenancé la défense limbourgeoise même s’il n’a pas eu une grosse occasion à se mettre sous la dent.

Geraerts – 7

Il a aligné la même équipe qu’à Bruges mais n’a pas hésité à rapidement faire monter Vertessen quand son équipe était dans le dur avec réussite.