Sur le départ pour Genk, Joris Kayembe lance les hostilités du mercato carolo

Kayembe, récent international congolais, et qui a prudemment fait l’impasse sur le match amical du Sporting, mardi, a annoncé son départ à ses équipiers ce vendredi, les larmes aux yeux.

Depuis son arrivée en janvier 2020, il aura disputé 116 matchs pour un club qui aura véritablement relancé sa carrière.

Ce premier mouvement enclenche le mercato de Charleroi qui, pour rappel, a déjà engagé l’attaquant palestinien Oday Dabbagh (FC Arouca) et l’ailier offensif Antoine Bernier (Seraing), tous les deux en fin de contrat.

Mais entre ceux qui revendiquent du temps de jeu (Patron, Andreou, Wasinski, Morioka…), ceux que le club ne gardera probablement pas (dont Ozornwafor et Bessilé) et ceux qui tiennent à franchir une étape (Koffi, Ilaimaharitra, Zorgane…), l’été pourrait s’avérer plus mouvementé que pressenti au boulevard Zoé Drion. Et ce, même si, dans nos colonnes, ce jeudi, Felice Mazzù scandait son souhait de stabilité. La loi du marché pourrait malmener les intentions carolos.