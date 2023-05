Deila prépare déjà la saison prochaine et le mercato : “On veut signer Gerkens et garder Cimirot et Melegoni”

guillement "Ce que je vois en ce moment me donne confiance pour l'avenir."

L’avenir passera aussi par un mercato réussi. “Notre staff ne va pas bouger et c’est important pour la stabilité. Et on va devoir être bons sur le marché des transferts pour amener de la qualité et des joueurs qui ont la bonne mentalité”, a précisé Deila. Le médian axial de 19 ans, Isaac Price (Everton), devrait être la première recrue estivale. Et Pieter Gerkens a été rencontré. “On a parlé avec Pieter. Ce n’est pas un secret : on le veut. Il est expérimenté, intelligent, il a de la personnalité. C’est un box-to-box qui sait marquer et il peut nous aider à être meilleur”, ne cache pas Deila concernant le Belge, qui est en fin de contrat à l’Antwerp et donc libre de s’engager où il veut après une saison pourrie par les blessures.

L’agent de Cimirot a rencontré Harkin

Un été réussi passera aussi par la conservation des cadres du vestiaire liégeois. “On sait qu’on a des joueurs en fin de contrat (Dussenne, Cimirot) et des joueurs dont le prêt se termine (Zinckernagel, Alzate, Melegoni) mais l’objectif est d’abord de conserver une certaine colonne vertébrale la saison prochaine.”

Dans cette optique, l’agent de Gojko Cimirot a rencontré Fergal Harkin cette semaine. “On veut garder Cimi et j’espère qu’un arrangement va être trouvé”, ne cache pas Deila, qui veut aussi conserver Zinckernagel, Alzate (ce qui semble plus compliqué vu son salaire élevé) et Melegoni. “Il veut rester et je veux qu’il reste car on n’a pas encore vu tout son potentiel”, note le Norvégien à propos de ce dernier. Bref, la saison 2023-2024 est déjà lancée.