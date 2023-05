Anderlecht: le préparateur physique de Mazzù part, celui du RWDM débauché

Meyer était le dernier rescapé du staff de Mazzù. Après le C4 de Felice, Anderlecht s’était également séparé de son entraîneur des gardiens Laurent Deraedt. Samba Diawara, lui, avait préféré tenter une aventure comme T2 à Reims avec le T1 Will Still. Frank Boeckx, l’entraîneur des gardiens, a arrêté pour des raisons familiales. Et il y a de grandes chances que Robin Veldman partira aussi.

Le duo danois Fredberg – Riemer avait accepté de donner une chance à Meyer. Mais, visiblement, ils veulent entièrement changer le staff. La décision de remplacer Meyer par Bloemen a déjà été prise il y a deux mois. Mais par courtoisie envers le RWDM (les deux clubs s’affrontent ce samedi), Anderlecht comptait attendre la fin du championnat en Challenger Pro League avant de concrétiser le transfert.

Bloemen a fait ses débuts comme préparateur physique en équipes de jeunes à OHL et ensuite en équipe A. Le RWDM l’a transféré l’été passé à la demande de son entraîneur Euvrard, avec qui il avait travaillé à OHL. Bloemen a joué un rôle important dans la course au titre des Bruxellois. Il rejoint son ami Gauthier Vanderloock, également ex-OHL et actuellement analyste vidéo à Anderlecht.

Bloemen a toujours rêvé de travailler pour un grand club. Sa tâche ne sera pas seulement de préparer les joueurs physiquement mais également d’éviter les blessures musculaires sur base des données dont il dispose par joueur.