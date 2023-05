Légende du Real et épaté par Wasyl: qui est Tomas Van Den Spiegel, le nouveau dirigeant d’Anderlecht

Né à Gand, le jeune Van Den Spiegel combine le football et le basketball (son papa a joué en D3) jusqu’au moment où sa taille et son talent le poussent vers le parquet. Joueur belge de l’année en 2001, il est un des joueurs belges avec le plus beau palmarès: deux titres avec Ostende, trois titres et surtout deux EuroLeague (la Ligue des champions du basket-ball) avec le CSKA Moscou. Mais il a aussi joué dans d’autres grands clubs européens comme Bologne, Rome et, surtout, le Real Madrid. Au Real, il fait partie des “Leyendas Blancas” (les légendes blanches), la sélection des meilleurs joueurs de tous les temps. Il peut demander une invitation pour n’importe quel match à domicile du Real, y compris pour des matchs de foot.

Van Den Spiegel (numéro 12) en action lors d'un Barcelone - Real Madrid (90-72) en EuroLeague en 2009. ©BELGA

Van Den Spiegel a aussi connu beaucoup de pépins physiques dans sa carrière de 18 ans. Son pied droit en porte d’ailleurs encore des séquelles. En ce moment, il ne fait plus que du vélo et du golf pendant son peu de temps libre. Ses rééducations, il les suivait chez Lieven Maesschalck, le physio miracle qui a retapé des dizaines de grands sportifs. L’homme qui l’a le plus impressionné lors de ses centaines de séances chez Maesschalck est Marcin Wasilewski, qui est revenu au plus haut niveau après sa double fracture du péroné. Van Den Spiegel était un bosseur, mais la force de caractère de Wasyl était hors du commun.

Un autre ex-Anderlechtois a également forcé le respect de Van Den Spiegel. Dans une interview, l’ancien basketteur a déclaré qu’il avait autant de respect pour la carrière de Deschacht que pour celle de Cristiano Ronaldo.

Après avoir dû arrêter sa carrière en 2012 suite à une fracture au pied, Van Den Spiegel reste dans le monde du sport. Grâce aux nombreuses formations qu’il a suivies pendant sa carrière – surtout en marketing et en business du sport – il se relance sans le moindre problème. Initialement (et après avoir gagné le prestigieux quiz De Slimste Menstélé flamande), il travaille dans le département marketing de la banque Optima, qui sponsorise notamment le tournoi de tennis à Knokke. Son plus beau souvenir est la semaine qu’il a passée aux côtés de la légende John McEnroe, invité à Knokke, avec qui le courant passe bien.

Il devient ensuite consultant pour, entre autres, Zdenek Bakala, l’ancien propriétaire tchèque de l’équipe cycliste de Patrick Lefevere. Et en 2017, il investit dans SportHouse Group, une société de marketing sportif qui gère la communication et les réseaux sociaux de grands sportifs comme Kevin De Bruyne, Dries Mertens, les frères Borlée et Philippe Gilbert. L’année suivante, Wouter Vandenhaute rentre et injecte de l’argent dans cette même compagnie. Lors de cette année 2018, Vandenhaute lui propose de devenir CEO de Flanders Classics, l’organisateur de grandes courses cyclistes comme le Tour des Flandres ou Gand-Wevelgem.

À l'occasion de l'Optima Open de tennis à Knokke en 2013, Van Den Spiegel avait visité une maison d'accueil pour enfants avec John McEnroe. ©BELGA

Van Den Spiegel fait forte impression, notamment en faisant en sorte que les éditions Covid du Ronde de 2020 et 2021 puissent avoir lieu. Et cette année-ci, il parvient à appliquer l’égalité des gains entre les coureurs masculins et féminins lors des courses du printemps.

Entre-temps, il ne tourne pas le dos à sa première grande passion, le basket-ball. Grand fan de Michael Jordan, Van Den Spiegel est président de l’Uleb (L’Union des Ligues européennes de basket-ball) et il dirigeant et membre exécutif de la Fiba (la Fédération internationale de basket-ball).

Marié à l’ex-joueuse de volley-ball Julie Rumes (actuellement, elle a une agence de management sportif), Van Den Spiegel est de plus en plus présent dans la tribune d’honneur d’Anderlecht. À la demande de Vandenhaute, il fait même un audit commercial et opérationnel du RSCA. Son introduction dans le comité d’administration n’est donc pas une surprise totale. “Ce n’était pas mon idée, prétend Vandenhaute. Mais je peux vous dire qu’il a l’expertise et il aura une valeur ajoutée. Et surtout : il est quelqu’un qui ose me contredire.”

Bref : Van Den Spiegel doit être l’ancien sportif le plus sollicité de Belgique. Pourvu que toutes ses casquettes ne lui jouent pas un mauvais tour. En avril 2022, il a eu une embolie pulmonaire et quatre caillots de sang ont été extraits de son artère.