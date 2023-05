Après une demi-heure de jeu, l’attaquant des Gones Alexandre Lacazette inscrit un premier but au marquoir (1-0, 31e). Mais Montpellier réagit juste avant la pause : le jeune Elye Wahi inscrit deux buts coup sur coup (1-1, 40e ; 1-2, 41e).

Après le retour des vestiaires, l’attaquant frappe encore et inscrit deux nouveaux buts pour la Paillade (1-3, 53e ; 1-4, 56e). Quadruplé pour ce joueur de 20 ans, auteur d'une saison prometteuse avec 21 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Quadruplé pour le jeune Elye Wahi avec son club formateur de Montpellier. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP) ©AFP or licensors

On pense alors les Lyonnais complètement enterrés, mais les supporters du Groupama Stadium vont assister à 30 minutes de folie. Trois minutes après le quatrième but de Wahi, Lacazette réduit le score (2-4, 59e).

À la 70e minute de jeu, le défenseur croate Dejan Lovren inscrit un but (3-4, 70e). Tout semble possible en fin de rencontre, et le miracle va effectivement se produire. Alexandre Lacazette arrache l’égalisation (4-4, 82e), avant d’inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel (5-4, 90e).

Grâce à cette victoire arrachée au bout du suspense, Lyon consolide sa septième place (56 points) et revient à égalité de Rennes. Les Gones gardent espoir de jouer l'Europe malgré une saison extrêmement compliquée.

Neuf buts, deux quadruplés, et une incroyable remontada lyonnaise : qui a dit que la Ligue 1 était un championnat ennuyeux ?