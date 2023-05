Propre balle au pied, il a assuré défensivement. C'est lui qui donne un très bel assist pour Boniface sur l'ouverture du score. A l'heure de jeu, il sauve son équipe en dégageant un ballon sur la ligne. Un match plein pour le joueur de 24 ans.

Moris - 7,5

Il est bien resté attentif durant toute la première mi-temps, gérant les ballons aériens, les relances au pied et arrêtant un tir de Meijer. Après la pause, il réalise un gros arrêt à la 70e sur un tir à bout portant.

Kandouss - 6

Il a souvent été mis en difficulté par la vitesse de Lang et les appels dans son dos. Il a joué de manière plus simple après le repos en se montrant plus solide dans les duels.

Burgess - 7

L'Anglais a remporté la grande majorité de ses duels aériens face à Jutgla et a bien tenu la baraque en patron.

Lynen - 6,5

Il a débuté son match par deux fautes évitables dans le milieu du jeu. Il est ensuite monté en puissance en étant souvent bien placé à la récupération et en bouchant les trous dans l'entrejeu.

Teuma - 8

Le capitaine s'est mis en mode chasseur de ballons et en a récupéré plusieurs grâce à son jusqu'au-boutisme. L'ouverture du score vient d'une bonne relance de sa part et le deuxième but part aussi de ses pieds.

Nieuwkoop - 6,5

Le Néerlandais a été solide dans son couloir droit en alliant parfaitement les sorties offensives et les retours défensifs.

Lapoussin - 6,5

Il n'a pas souvent réussi à passer dans son couloir gauche mais a réalisé son travail défensif. Il a toutefois eu quelques éclairs de génie balle au pied qui ont fait mal aux Brugeois.

Lazare - 7

Il double la marque juste après la pause grâce à une frappe déviée et était à l'assist sur le but annulé de Boniface. Plus globalement, il a été moins présent dans le jeu qu'à son habitude mais en restant important dans l'équilibre de son équipe.

Adingra - 6,5

Il se procure une belle occasion dès la cinquième minute mais voit son tir être stoppé par Mignolet. S'il réalise un très mauvais choix à la demi-heure en ne donnant pas le ballon à Boniface, Adingra a fait mal avec sa vitesse et des crochets.

Boniface - 7,5

Assez discret en première période, il donne tout de même l'avantage d'une magnifique frappe du pied gauche. Il aurait pu inscrire un second but mais celui-ci a été annulé pour hors-jeu à l'heure de jeu.

Geraerts - 7

Le T1 unioniste a décidé de ne pas réaliser le moindre changement dans son onze de base par rapport à la rencontre face à l'Antwerp. Pari réussi avec cette toute première victoire face à Bruges depuis le retour de l'Union en D1A.