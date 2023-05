Deila satisfait malgré la défaite du Standard face à Gand : “Je suis fier de mes gars car ils ont tout donné”

Samoise : “Ce n’était pas le match le plus facile mais on fait une superbe opération au classement. C’est une qualité d’être efficace comme on l’a été aujourd’hui comparé à d’autres rencontres cette saison. Sur l’action confuse sur le goal d’Orban ? L’arbitre s’est excusé directement d’avoir sifflé trop vite. Heureusement qu’on l’a emporté aujourd’hui car ça aurait été problématique… Mais les arbitres peuvent aussi faire des erreurs. On regarde match par match et il faudra l’emporter samedi.”

Orban : “C’était un match important ce soir. L’objectif était les Champions Playoffs mais maintenant il faut arracher la cinquième place synonyme de ticket européen. Sur le coup d’envoi de la deuxième période ? Je suis un attaquant et je peux marquer dans toutes les positions. Personne n’a entendu le coup de sifflet de l’arbitre sur mon goal annulé mais c’est le football. J’ai besoin de temps de jeu mais je dois prouver que je mérite ce temps de jeu en prestant de la meilleure manière à chaque fois que j’en ai l’occasion.”

Vanhaezebrouck : “Tu ne peux pas mieux commencer qu’avec un 6/6 donc nous sommes contents ce soir. Je suis très content de la prestation de mon équipe. On n’a peut-être pas été assez agressif en début de match mais on a su marquer ce goal à la demi-heure de jeu. Même après le but concédé, on n’a pas paniqué et on a su mettre le deuxième qui nous met à l’abri. On n’a plus rien donné après et on mérite la victoire. C’est une faute de l’arbitre sur le but annulé mais il l’a directement reconnu. C’est dommage pour tout le monde mais ça reste un bon arbitre. Orban aurait pu marquer le goal de l’année, c’est certain. Mais il a montré toutes ses qualités aujourd’hui avec toutes ces courses et son but.”

Deila : “L’efficacité fait la différence aujourd’hui car on leur a donné deux buts. On a créé beaucoup de situations mais on n’a pas su concrétiser. C’était un bon match avec deux bonnes équipes et je suis fier des gars aujourd’hui car ils ont tout donné. On a pu voir un Standard complètement différent par rapport au match de début de saison face à cette même équipe. On méritait mieux aujourd’hui mais la chance n’était pas avec nous. On doit créer plus encore de manière générale et donner moins facilement les buts. C’est une question de qualité mais pas d’efforts aujourd’hui. Il faut continuer et essayer de gagner contre Westerlo.”