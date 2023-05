Nicolas Raskin : “Le Standard sera toujours le club de mon cœur”

guillement "Si je peux un jour revenir au Standard, je reviendrais avec plaisir…"

“Quand on m’a convoqué dans le bureau de la direction pour m’annoncer ça, j’avoue que j’étais très fâché, rembobine-t-il. Et triste aussi car, à la base, je ne voulais pas partir absolument. Beaucoup ont résumé ça à un différend salarial, mais c’est bien plus compliqué que ça. C’est plus une question de circonstances. Il faut me comprendre : quand tu es à 6 mois de la fin de ton contrat, tu ne vois pas les choses comme s’il te restait 3 ans. Mon but n’a jamais été de partir gratuitement, je vous le garantis. Vous savez que j’avais le même contrat que depuis mes débuts il y 4,5 ans ? Après, le club, racheté par des Américains, était dans une situation spéciale. Il ne pouvait faire ce qu’il voulait. Et je l’accepte. Je ne suis en froid avec personne d’ailleurs. On ne m’a pas manqué de respect au Standard. Le différend est oublié. J’échange encore souvent avec des gens du Standard. Il sera toujours le club de mon cœur et j’en serai toujours amoureux. Je vais faire ma carrière mais si un jour, je peux y revenir, je reviendrais avec plaisir…”

Impossible pour lui de jouer pour un autre club belge, comme l’a fait en son temps Steven Defour par exemple ? “Je n’aime pas de répondre à ces questions car je ne connaissais pas la situation du joueur à ce moment-là, avoue celui qui rêve de Chelsea. Puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie alors que Bruges et Genk m’ont approché avant Glasgow. Mais ce serait un peu faux, je pense, de jouer pour un autre club belge après ce qui s’est passé entre le Standard et moi…”