Deila récupère ses blessés avant Standard-Gand : “Tout le monde est prêt à mettre le feu”

”C’est un match très important”, a avoué Ronny Deila en conférence de presse, ce jeudi. “C’est une rencontre clé. On aura besoin du support de nos fans pour vaincre une top équipe gantoise. On veut que notre stade soit un endroit où il est compliqué de venir jouer. Chaque joueur doit tout donner pour son équipier. J’attends le feu. Littéralement. Tout le monde sera en feu : joueurs, staff et supporters. Si on montre notre meilleur visage, on peut s’attendre à un top match.”

"Je suis très heureux des retours : je vais avoir du mal à déterminer mon onze de base"

Pour ce match crucial, on sent que le coach norvégien est bouillant. D’autant plus qu’il récupère Philip Zinckernagel, William Balikwisha (ils s’entraînent normalement, sans douleur) et Steven Alzate (de retour de suspension). “Je suis très heureux de ces retours. En playoffs, c’est essentiel. Ce sera difficile pour moi de choisir onze joueurs à aligner car j’ai apprécié ce que j’ai vu à l’entraînement. Le onze de base le plus fort possible sera aligné et nous aurons également des possibilités avec les joueurs qui viennent du banc. Des joueurs comme Canak, Melegoni ou Emond ont prouvé qu’ils étaient compétitifs et c’est évidemment un plus pour l’équipe.”