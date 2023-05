Laursen revient sur ses mois de galère au Standard : “Je suis à nouveau un footballeur”

Premier coup dur : le repositionnement de Donnum

Après quatre titularisations en demi-teinte, Barrett Laursen n'est même pas sur le banc pour le déplacement à Courtrai le 28 août. La semaine suivante, il brillera à nouveau par son absence contre Ostende. L’ancien pensionnaire de Bundesliga est en réalité la victime du nouveau système prôné par Ronny Deila qui a replacé Aron Donnum sur le flanc gauche. Il retrouvera le onze de base pour la réception de Seraing, après un beau 12 sur 12 mais, comme un signe du destin qui s’acharne sur lui, le Standard, avec Laursen au départ de la rencontre, s’incline 0-2. Deux semaines plus tard, il est à nouveau titulaire à Malines mais il se blesse après seulement 22 minutes suite à un claquage à la cuisse.

En octobre à Malines, alors qu'il est relancé en tant que titulaire, il se claque au bout de 20 minutes. ©PDV

Deuxième coup dur : les complications suite à la naissance de son enfant

À l’automne, Laursen devient papa. Alors que son adaptation à notre championnat n’est pas simple, des complications surviennent suite à la naissance de sa petite fille le contraignant à rester au pays auprès de son bébé et de sa femme. Ronny Deila, très compréhensif et faisant passer l’humain avant tout, accepte que son joueur prolonge son séjour au Danemark. “On l’a tous soutenu durant ce moment délicat. Quand cela touche l’humain, le foot passe au second plan”, nous précisait Bope Bokadi après le partage au Cercle.

Laursen joue encore quelques matchs en novembre, dont un 16e de finale de Coupe à Dender. “Moi, je dois juste me focaliser sur mon boulot, travailler dur pour l’équipe et saisir ma chance quand elle se présente”, assurait-il après la rencontre.

Troisième coup dur : un stage hivernal tronqué

Après ce match de Coupe à Dender, Laursen ne jouera plus qu’une minute avant la Coupe du monde. Il entend bien mettre à profit le stage à Marbella pour se refaire une santé. Malheureusement pour lui, après deux jours de stage, il tombe malade avant d’être à nouveau rappelé au pays pour être au chevet de son enfant.

Le Danois était titulaire lors de la qualification pour les 8es de finale de la Coupe à Dender en novembre 2022.

Le staff sportif, emmené par Ronny Deila, et la direction sportive représentée par Fergal Harkin laissent alors le joueur rejoindre son pays. “Je n’ai reçu que du soutien et un grand amour de la part de ces deux hommes et de toute l’équipe. Tout le monde m’a supporté, moi et ma famille. Je leur en suis extrêmement reconnaissant. Ils m’ont manqué durant de nombreuses semaines”, faisait remarquer le latéral gauche après le partage au Cercle. Malgré toutes ces péripéties, Laursen est titulaire lors du naufrage en Coupe à l’Antwerp mais aussi à Gand où il contribue largement au beau partage des siens (0-0).

Quatrième coup dur : il se blesse au genou face à Malines

Le 17 janvier, Laursen est à nouveau titularisé lors de la réception de Malines, un adversaire qui ne lui portera décidément pas chance puisque, comme à l’aller, il se blesse et sort après 40 minutes. Mais cette fois, il ne s’agit plus d’un simple claquage à la cuisse. Le Standardman souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit. Il sera sur la touche pendant cinq longues semaines.

Le 17 janvier, lors de la réception de Malines, Barrett Laursen se blesse au ligament interne du genou.

Il ne retrouvera le banc que lors du Clasico à Anderlecht le 26 février avant de devoir, à nouveau, regagner son Danemark natal pour plusieurs semaines. “Ces derniers mois, je n’étais plus un footballeur, commentait-il. Je ne rentrerai pas dans les détails mais nous avons rencontré beaucoup de problèmes avec ma famille. C’était difficile pour moi d’être à 100 %. Aujourd’hui, fort heureusement, je suis de retour avec l’esprit libéré et je peux enfin me concentrer sur mon football et ainsi retrouver ma forme. Aujourd’hui, je me sens à nouveau footballeur.”

Il veut terminer la saison en beauté et remporter les Europe Play-off

Ses soucis familiaux mis de côté, Laursen a donc de nouveau bien la tête au club. Ses montées au jeu à OHL et samedi dernier au Cercle étaient d’ailleurs convaincantes. “Je ne suis pas encore au top, j’ai encore besoin de 10 à 15 % mais j’y travaille.”

De retour dans le groupe, l’ancien joueur de Bielefeld veut donc aider le club à atteindre son second objectif de la saison : décrocher un ticket européen. “Si on l’emporte lors de nos deux prochains matchs à domicile, on sera en bonne posture. C’était un match compliqué au Cercle mais c’est bien d’être revenu de là avec un point et une clean-sheet. Chez nous, à Sclessin, avec nos fans qui nous donnent 10 à 15 % d’énergie supplémentaire, on peut faire la différence et Gand le sait.”