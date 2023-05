Karel Geraerts avant Union Saint-Gilloise - Antwerp: "Maintenant, la tension monte d'un cran"

Karel Geraerts, dans quel esprit entamez-vous ces playoffs, alors que l'Union qui a compté 10 points de retard sur Genk est revenue à sa hauteur avant le premier match?

"Je sens mon groupe comme durant toute la saison: de bonne humeur et bon à l'entraînement. On s'est préparés comme avant, rien n’a changé. Donc oui, je le sens bien. Les playoffs, ça se joue beaucoup dans les têtes. Il y a déjà de la tension pendant la phase régulière, mais maintenant, la tension est là (NdlR, il montre un niveau plus haut avec sa main). Les playoffs, c'est un peu comme une balle magique qui rebondit à droite, puis à gauche. Il faut rester calme, gérer ses émotions car les choses peuvent changer chaque semaine. Et puis c'est aussi le style de match où les détails font la différence. Il s'agira d’être toujours présent à chaque match, six fois donc."

Voyez-vous un favori?

"Non, je ne veux pas parler des autres, je ne regarde que nous-même. Je place toute ma confiance en nous, car je crois beaucoup en ce qu'on a réalisé jusqu'ici. On vise le titre, donc on jouera chaque match pour le gagner, mais je suis sûr que les autres coachs pensent la même chose. Pour moi les quatre meilleures équipes sont présentes en playoffs 1, c’est clair. C'est vrai que Gand, le Standard ou Westerlo y ont cru à un moment, mais elles méritent d'être là. Il s'agit d'un mini-championnat et les équipes qui y sont sont en forme, ce qui est une qualité."

Le fait que Genk ait gagné contre Bruges dimanche vous met-il plus de pression?

"Non, c'est bien pour eux mais pas cela ne nous met pas plus de pression. Quant à Bruges, je considère qu'ils ne sont pas éliminés de la course au titre. Ceci dit, je trouve dommage qu'on n'ait pas joué le même week-end. Surtout pour Malines et l'Antwerp qui méritaient que l'attention pour la finale soit totale. C'était une tradition qui mettait en valeur la Coupe et je préférais cela."

Y a-t-il eu une promesse faite dans le groupe si l'Union est championne, pour que les joueurs restent par exemple?

"Reposez-moi la question après les playoffs. Mais non, je peux vous dire qu'on ne s'est pas fait de promesse entre nous."