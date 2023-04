On a cru que Bruges allait mettre ces Champions playoffs sans dessus dessous mais l’impression n’a duré qu’une petite vingtaine de minutes, le temps quand même pour Vanaken d’envoyer une remise de Skov Olsen dans le petit filet de Vandevoordt. Mais il y a trop de manquements collectifs au Club pour faire mal sur la durée à une équipe comme Genk.

Les Limbourgeois ont laissé passer l’orage, sans paniquer, pour renverser le champion en titre grâce à ses défenseurs. Il y a d’abord eu le centre du back gauche Arteaga que le back droit Munoz a envoyé dans le but de Mignolet d’une tête puissante. Puis un second coup de boule, encore plus dévastateur, du bestial arrière central McKenzie juste avant l’heure de jeu sur un corner de Trésor. Le… 22e assist du Genkois cette saison en Pro League. Bien lancé par Heynen, Paintsil s’est chargé du troisième but en se jouant du jeune Spileers en fin de rencontre.

Bruges ne manque pas de talent individuel, on l’a vu par séquence avec Skov Olsen ou Lang, mais il n’y a pas de ligne de conduite visible dans cette équipe. L’entraîneur De Mil a réussi à remettre de la vie dans le groupe mais il n’a pas pu mettre en place une force collective coordonnée.

Le point au classement : pas de quatrième titre de suite pour Bruges

Genk sera encore en tête mercredi soir, quand l’Union et l’Antwerp auront joué cette première journée des playoffs. C’est un soulagement pour le Racing qui donnait l’impression de mal vivre son rôle de proie ces dernières semaines. Vrancken pourra même suivre ses deux prochains adversaires avec une certaine sérénité : il sait que son équipe fera la bonne affaire avec la perte de points d’au moins une des deux équipes dans ce qui sera un combat à trois pour le titre.

Pour Bruges, le rêve de renverser les playoffs s’est déjà envolé. Ce dimanche soir, les Blauw en Zwart sont à 11 points de Genk, alors qu’il ne reste que 15 unités à distribuer. Autant dire qu’il n’y aura pas de quatrième titre consécutif pour le Club. L’unique objectif sera d’essayer de gagner une place pour finir sur le podium.

Lawrence Visser a dû sortir 5 cartons jaunes dimanche. ©Tomas Sisk / Photo News

L’arbitrage : le show raté de Lang

L’arbitre Visser a été sifflé par les supporters de Genk et de Bruges. Il a aussi été contesté par les coachs Vrancken et De Mil. Dans un match tendu, son job n’était pas simple dimanche. Il a d’abord voulu laisser jouer “à l’anglaise” mais il a vite dû sévir en sortant les cartons. Il a oublié quelques avertissements (Mechele, Spileers) et il a parfois puni trop sévèrement (Munoz) mais il a réussi à garder le match en mains.

Visser pourra aussi se féliciter d’avoir bien géré le show Lang. Le Néerlandais n’était pas dans un bon jour et il a envenimé la rencontre par un comportement détestable, des simulations et des exagérations à chaque duel. L’arbitre n’est pas tombé dans le panneau. Et c’est finalement Lang qui a pris une jaune pour un gros tampon sur El Khannouss, bien plus efficace que lui dimanche.

Le flop : les avants-centres ont tous déçu

Il y a eu match nul sur un plan entre Genk et Bruges : le niveau des attaquants de pointe. Dimanche, Samatta n’a pas existé, comme toujours quand la défense adverse est de bon niveau. En face, Jutgla n’a pas fait beaucoup mieux malgré sa bonne volonté. Et, comme un symbole, le jeune Vermant, entré à la place de l’Espagnol en pointe pour le dernier quart d’heure, a loupé l’immanquable en toute fin de rencontre, quand le duel était joué.

À Genk, il y a un espoir avec le retour d’Arokodare, l’attaquant acheté en janvier pour remplacer Onuachu, qui reprend petit à petit du temps de jeu après sa blessure. Mais Bruges devra finir la saison ainsi et ça risque de peser sur les résultats.