Genk s’impose face à Bruges et l’élimine de la course au titre

Dès le début du match, on sentait l’importance de la rencontre. Le premier but était à mettre à l’actif de Vanaken qui a parfaitement su exploiter le centre de Skov Olsen (9e). Malgré cette première claque reçue, les locaux n’ont pas abandonné et ont assez vite égalisé grâce à Munoz (18e). Le gros rythme du début de rencontre a ensuite laissé place à un football plus attentiste et moins spectaculaire jusqu’à la pause. Le score de 1-1 semblait alors plutôt logique.

Au retour des vestiaires, les Limbourgeois ont montré plus d’envie que leurs adversaires et celle-ci a été concrétisée par une tête de McKenzie sur corner (56e). Malgré quelques occasions de chaque côté, ce n’était jamais suffisamment dangereux pour marquer un autre but. En fin de rencontre, Tresor a, une nouvelle fois, démontré sa qualité de passe au-dessus de la moyenne en trouvant Paintsil, laissé bien trop seul au second poteau. Le Ghanéen n’a pas gâché cette superbe opportunité et a trompé Mignolet (77e). Pourtant, à la surprise générale, le but a été annulé pour une position de hors-jeu, au départ de la phase. Malgré la frustration, Genk ne s’est pas laissé démonter et a continué d’aller vers l’avant. Après un beau travail de Heynen, Paintsil s’est retrouvé seul face à Mignolet et ne s’est pas fait prier pour tout de même donner deux buts d’avance aux siens (83e).

Plus tranchant et profitant des erreurs de ses adversaires, le leader a démarré parfaitement cette nouvelle phase du championnat et met la pression sur ses adversaires. Grâce à cette victoire, Genk envoie un message à la concurrence et prend trois points d’avance sur l’Union qui accueillera l’Antwerp mercredi prochain. De son côté, Bruges compte onze points de retard sur la tête et peut déjà dire mathématiquement au revoir au titre.