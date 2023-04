La première mi-temps était très fermée, quasiment sans occasion. Si Coucke n’a presque rien eu à faire, il n’a pas su intervenir sur le penalty victorieux de Janssen (35e). La réaction malinoise via Storm (38e) et Schoofs (43e) était trop timide pour inquiéter Butez. À la pause, le Great Old était donc devant.

Au retour des vestiaires, Ekkelenkamp n’est pas passé loin du 2-0 mais son pied était trop croisé pour cadrer (47e). Dans la foulée, les Anversois ont obtenu plusieurs opportunités intéressantes mais sans parvenir à tromper Coucke. En fin de match, les hommes de van Bommel ont tout de même réussi à s’offrir une fin de rencontre plus tranquille grâce à un très bon centre de Stengs parfaitement transformé par Balikwisha (81e).

Cette victoire permet au Great Old de décrocher un ticket en barrages de la prochaine édition de l’Europa League avec la garantie de disputer, au moins, les poules de la Conference League. Ce succès est aussi une bonne nouvelle pour toutes les équipes présentes en playoffs puisque la présence des Anversois en Champions playoffs et son titre font annuler le barrage entre le futur quatrième et le vainqueur des Europe playoffs. La route pour la scène continentale se simplifie donc pour toutes les équipes concernées.