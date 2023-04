Zinckernagel finalement absent et remplacé par Emond: suivez Cercle-Standard en direct dès 18h15

Au rayon des retours, Gojko Cimirot est titulaire au sein de l’entrejeu, associé à Filippo Melegoni. Devant, c'est Emond qui remplace Zinckernagel, ce qui pourrait faire descendre d'un cran Ohio.

Du côté du Cercle, Miron Muslic aligne un onze similaire à celui qui a partagé à Zulte Waregem (2-2) le week-end dernier. Seuls Vanderbruggen, sorti à la demi-heure sur blessure, et Daland, sont absents et remplacés par Francis et Marcelin.