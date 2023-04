"On s'en est bien sorti aujourd'hui" : les réactions après Cercle Bruges - Standard

Muslic : “On savait que c’était un adversaire difficile à jouer, on s’attendait à ce genre de match. On a eu des bons moments et les occasions pour faire 1-0, mais je prends quand même ce point. Il nous manquait un peu de fraîcheur, mais c’est normal car on a mis beaucoup d’intensité ces dernières semaines. Les changements n’ont pas eu l’effet espéré.”

Bodart : “On s’en est bien sorti aujourd’hui. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions, mais nous non plus. Je pense que le score est assez logique. Au vu du match, c’est un bon point ici, même si on aurait aimé en avoir plus. Ils ont un style de jeu particulier, nous on essaye de jouer au foot et eux envoient plus de longs ballons. Il est clair que la défense était plus importante aujourd’hui. Maintenant on a deux matchs à domicile, il faut faire un six sur six.”

Deila : “C’était une belle bataille entre deux équipes bien organisées. Je suis fier de la gestion du match, on a eu le contrôle une partie du match avec quelques belles occasions. Les premières 20-25 minutes étaient vraiment bonnes, puis on est rentré dans leur jeu. On sait qu’ils ont un jeu spécifique et ce n’est pas simple de les jouer, surtout à domicile. Je reste très fier de l’attitude et de l’engagement de mes joueurs. J’ai déjà hâte du prochain match contre Gand, avec un stade qui sera rempli.”