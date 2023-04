Bokadi 7 Que ce soit à la 32e comme à la 63e, il intervient de justesse devant Ueda sans quoi ce dernier la poussait au fond. Souvent bien positionné, l’arrière central a fait du bien à ses couleurs. Bokadi aura éclairci pas mal de situations dangereuses.

Bodart 7 On ne compte pas le nombre de ballons touchés au pied par le Liégeois tant ses équipiers, acculés par la pression adverse, étaient obligés de reculer jusqu’à lui. Pour le reste, au retour du vestiaire, il a un arrêt réflexe nécessaire sur une tête, à bout portant, de Marcelin.

Dussenne 7 Quelques belles interventions à point nommé comme devant Ueda à 20 minutes du terme. Le capitaine a fait parler son expérience sur plusieurs phases compliquées.

Laifis 6,5 Comme l’ensemble de la défense liégeoise, il a fait le travail, sans fioriture. Lorsqu’on ne voit pas souvent un arrière central, c’est plutôt bon signe.

Fossey 6,5 Un service cinq étoiles pour Melegoni après quelques secondes de jeu. L’Américain a ensuite surtout passé la plupart de son match à défendre, ce qu’il a plutôt bien fait. Quelques percées sur le flanc mais qui n’ont rien apporté. Gros sauvetage devant Ueda en toute fin de match.

Cimirot 6 Il avait manqué à OHL, on comprend pourquoi. En plus de contrôler le jeu dans l’axe, il distille de très bons ballons comme à Emond au quart d’heure.

Melegoni 6 Une frappe contrée après 60 secondes mais surtout une belle ouverture dans l’axe pour Ohio peu après le quart d’heure dont ne profite pas le Néerlandais. En seconde période, il oblige Majecki à se détendre sur une frappe vicieuse.

Donnum 5 Très nerveux à l’image de son altercation avec Popovic, le Norvégien était à nouveau, comme à OHL, en dessous de son niveau. Peut-être encore plus que ses équipiers, il doit espérer le retour rapide de Zinckernagel.

Balikwisha 6 Avec sa technique, il savait gérer la pression mise par les joueurs du Cercle et donc sortir proprement. Sa blessure à la demi-heure a été un réel coup dur pour les Rouches.

Ohio 4,5 Une occasion galvaudée en première période mais aussi un beau service pour Emond qui n’en a pas profité. Utilisé comme pivot, il n’a que trop rarement pris l’ascendant sur son opposant ce qui a débouché sur son remplacement logique.

Emond 4,5 Beaucoup de générosité et de courses mais aussi et surtout un gros loupé au quart d’heure, bien servi par Cimirot. Peu avant la mi-temps, il hérite d’une nouvelle bonne situation dont il ne profite une nouvelle fois pas. Match compliqué pour le héros du dernier choc wallon. Par contre, il a su tenir 90 minutes prouvant que physiquement, il est au point.

Canak 6 Le jeune liégeois a bien tenté de sonner la charge à quelques reprises mais il lui a souvent manqué une pointure pour faire la différence.

Laursen 6 Belle chevauchée sur le flanc gauche qui précède une frappe du droit trop enlevée en guise d’entrée en matière pour le Danois. Une montée au jeu convaincante pour le latéral qui n’avait plus enchaîné deux apparitions depuis le mois de janvier.

Perica 6 Pas beaucoup plus de réussite que celui qu’il a remplacé. Une belle action construite après sa montée au jeu et puis c’est tout.

Deila 6 Ces dernières semaines, il a aligné six fois le même onze de base, depuis la blessure de Zinckernagel et l’absence, ce samedi, d’Alzate sur suspension, on comprend mieux pourquoi. Le noyau du T1 norvégien est confronté à ses limites.