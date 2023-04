La vraie valeur de nos pépites de Pro League (2/3) : “Boniface est l’attaquant que tout le monde recherche”

Cet hiver déjà, deux joueurs ont quitté la Pro League pour plus de dix millions d’euros. Julien Duranville est parti d’Anderlecht pour Dortmund (minimum 12,5 millions) alors que Paul Onuachu, le buteur de Genk, a poussé Southampton à lâcher 17 millions pour ses services.

Plus que jamais, les transactions sortantes à sept chiffres sont devenues monnaie courante en Pro League. Cet été s’annonce à nouveau chaud avec 13 joueurs qui pourraient quitter la Belgique contre un très gros chèque d’au moins dix millions.

Dans ce deuxième volet, deux agents belges évoquent les cas de Zeno Debast, Gift Orban, Victor Boniface et Andreas Skov Olsen.

Debast a-t-il joué son dernier match en Mauve? ©GVG

Zeno Debast – 19 ans – Anderlecht

Le cas de Zeno Debast est compliqué. “Il n’a pas assez montré cette année et ne vaut actuellement pas dix millions”, lance un premier agent belge. Et un autre de répondre. “Il a du potentiel, de bons pieds et est Diable rouge. Rien que cette dernière donne fait grimper son prix à 15 millions. ”

La question se pose donc : le moment est-il déjà propice à un départ ? Les deux agents s’accordent à dire qu’il “partira si un club dépose une très belle offre pour lui”.

Le premier le voit mal dans un grand championnat. “Un jour il pourra évoluer en Premier League ou en Italie, mais il n’est pas encore au niveau.” L’autre prend une nouvelle fois l’exemple des Diables. “S’il peut jouer entre Vertonghen et Castagne en défense c’est qu’il est prêt.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 10 millions

Ses statistiques cette saison : 49 matchs, 1 assist

Durée de contrat : 2025

Orban a des statistiques folles

Gift Orban – 20 ans – La Gantoise

Le vrai potentiel de Gift Orban est insondable. L’attaquant de Gand est clivant. Certains l’imaginent devenir un grand numéro 9. D’autres le croient en surrégime. “Si j’avais un conseil pour La Gantoise ? Vendez-le le plus vite possible, dit notre premier interlocuteur. Vu sa saison, Orban pourrait rapporter 10 millions à Gand, mais il n’a pas le talent d’un Boniface dos au but ou dans le jeu collectif. Il a des lacunes techniques et tactiques. Je l’imagine bien signer à Lille ou Bologne pour poursuivre son développement. Et peut-être me donnera-t-il tort et qu’il est prêt pour un grand championnat.”

Notre autre source préfère ne pas le juger sur six mois. “Je pense d’ailleurs que certains clubs vont hésiter à l’acheter, car il n’a rien prouvé sur le long terme. Laissez-le grandir une saison supplémentaire et il vaudra plus qu’actuellement.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 9 millions

Ses statistiques cette saison : 16 matchs, 14 buts, 3 assists

Durée de contrat : 2027

Bonfica a impressionné contre l'Union Berlin et Leverkusen. ©SES

Victor Boniface – 22 ans – Union

Le gros dossier de l’été devrait être celui du départ de Victor Boniface. “Il est LE profil que tout le monde recherche, disent les deux agents. Il sait tout faire et l’a prouvé contre des gros clubs européens. S’il était à Bruges, il vaudrait 35 millions. L’Union ne le vendra pas à ce prix-là. Un possible titre pourrait gonfler son prix qui, selon nous, tourne autour des 20 millions. ”

L’Union espère voir un club de Premier League faire le forcing pour lui afin de faire gonfler la note. “Il peut signer partout même s’il est clair qu’il a tout pour réussir en Angleterre. Peut-être pas à Manchester City, mais à Arsenal. Ou alors dans un club comme Naples s’il choisit la Serie A. ”

Valeur estimée par Transfermarkt : 6 millions

Ses statistiques cette saison : 49 matchs, 20 buts, 10 assists

Durée de contrat : 2026

Skov Olsen est de retour après une saison difficile. ©JDM

Andreas Skov Olsen – 23 ans – Club Bruges

L’un des meilleurs joueurs de Bruges il y a un an revient doucement à son vrai niveau. “Mais pas de là à valoir 20 millions”, dit un premier agent. “Si Bruges fait de gros playoffs, Skov Olsen pourrait partir pour 15 millions, voire un peu plus”, dit un second.

La raison de son prix élevé ? “Il est un profil rare : un ailier droit gaucher qui a de belles statistiques. Il y a de la demande pour ce style de joueur. Et n’oublions pas qu’il est international danois. ”

Valeur estimée par Transfermarkt : 17 millions

Ses statistiques cette saison : 28 matchs, 9 buts, 6 assists

Durée de contrat : 2026