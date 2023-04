Deila (Standard) vise un “départ fantastique”

Le Standard entamera les Europe playoffs, ce samedi au Cercle Bruges, avec une ambition affichée : finir premier de ce tour final, et donc cinquième du championnat. “On est excité à l’idée d’entamer ces playoffs”, a expliqué Kostas Laifis, qui connaîtra son cinquième tour final sous le maillot rouche (deux fois en playoffs 1 et deux fois en playoffs 2) et a remis au goût du jour ce bon vieux principe du “on va jouer six finales”.