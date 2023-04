Un an plus tard, l’Union attaque différemment les playoffs

La communication a changé

La saison dernière, à quelques jours de la fin de la phase classique, Felice Mazzù était questionné sur le rôle de l’Union dans les Champions playoffs à venir. Petit Poucet venu de D1B, l’équipe bruxelloise s’était invitée dans la course au titre à la surprise générale. "Ce serait mentir de dire que nous n’avons pas d’ambitions, lançait alors Mazzù. Mais gagner les playoffs n’est ni une fin en soi ni une obligation. Nous les attaquerons avec ambition, mais sans pression."

Le discours est tout autre un an plus tard : l’Union veut remporter le championnat. Les joueurs le clament haut et fort dans la presse depuis plusieurs semaines et, fait assez rare que pour être souligné, c’est désormais aussi le cas de leur coach. "Sans être hautains, notre ambition sera d’aller chercher le titre."

En plaçant la barre haut, l’Union montre qu’elle a grandi, mais devra faire face à encore plus de déception que la saison dernière si l’objectif n’est finalement pas atteint… "Nous devons entrer dans ces playoffs sans avoir peur de personne", avance encore Guillaume François.

Chasseur et plus chassé

Il y a un an, l’Union avait terminé la saison régulière avec une avance de cinq unités sur le Club Bruges. Cela lui avait permis de commencer les playoffs avec un petit matelas… qui avait finalement disparu au bout des six duels. Au fur et à mesure des playoffs, la pression avait augmenté sur les épaules des joueurs qui n’étaient pas habitués à cette situation. Cette saison, l’équipe de Geraerts est dans un rôle de chasseur et non plus dans celui de chassé, avec une deuxième place derrière Genk. Dès l’entame des playoffs, la pression sera sur les Limbourgeois qui ont fait la course en tête durant toute la phase classique et qui sont les favoris numéro 1. L’Union pourra attaquer ce mini-championnat un peu plus loin des projecteurs que la saison dernière et ainsi tenter de dépasser Genk sur le fil… comme l’avait fait le Club Bruges.

Une plus grande profondeur de noyau

C’est l’une des plus grandes différences par rapport à la saison dernière : Geraerts a sur son banc beaucoup plus de cartouches capables de renverser un match que Mazzù n’en avait il y a un an. À l’époque, l’ex-T1 unioniste avait des joueurs comme Kozlowski, Millan ou encore Puertas pour faire la différence. Nilsson, Adingra ou même Terho peuvent désormais monter au jeu alors que des joueurs comme Puertas et Machida ne sont plus des novices à l’Union. "Les remplaçants ont prouvé ces dernières semaines qu’ils pouvaient changer la dynamique d’un match, explique François en prenant l’exemple du dernier match face à Courtrai. Nous prouvons que nous sommes un gros groupe. Même si le onze de base change rarement et ne faiblit pas, le coach peut compter sur une plus grosse profondeur du noyau."

Une dynamique encore plus positive

La fin de la phase classique 2021-2022 avait été difficile du côté unioniste avec des points perdus contre des "petits" (Saint-Trond, Eupen ou encore Ostende). Lors de la dernière journée, l’équipe de Mazzù n’avait même pas réussi à battre le Beerschot, pourtant assuré de descendre, avant de gagner ce match par forfait après les débordements des supporters anversois. Cette saison, l’Union reste sur un dernier bilan de six victoires et un match nul, dont trois points gagnés sur le terrain de Genk qui auront marqué les esprits. Malgré leur récente élimination logique en Europa League, les Unionistes attaquent donc ces playoffs dans une dynamique plus positive qu’il y a un an. Reste à voir si les voyants seront toujours bel et bien au vert après la première journée face à l’Antwerp…

L’expérience de l’Europe et des playoffs

La plupart des joueurs l’avaient regretté à l’issue de la saison dernière : l’expérience du Club Bruges avait été l’un des éléments majeurs dans la perte du titre. "L’expérience a joué un grand rôle, avançait Teuma. Sur nos deux confrontations, Bruges a marqué dans ses temps forts et a su ne pas encaisser dans ses temps faibles…"

Un an plus tard, l’Union a appris la leçon des derniers playoffs et a, en plus, engrangé énormément d’expérience grâce à ses 12 rencontres européennes. "Nous allons essayer de prouver que nous avons grandi par rapport à l’année passée, explique François. Vu toute l’expérience engrangée en un an, nous avons changé de statut en Belgique. La confiance sera dans notre camp et nous voulons faire mieux que la saison passée."

Autant dire accrocher la première place et le titre de champion de Belgique. Un rêve qui deviendra réalité ? Réponse le 4 juin prochain…