Refaelov et Anderlecht, c’est terminé : "Le club doit prendre des décisions pour l'avenir"

Certes, il a été décisif à neuf reprises en Pro League. Mais son temps de jeu a fondu comme neige au soleil. Alors qu’il avait disputé 2169 minutes pendant la phase classique la saison dernière, il n’a joué que 1300 minutes cette année. C’est un secret pour personne, dans le pressing que voulait mettre en place Riemer, il y a peu de place pour un artiste comme Refaelov. Moins influent, il a donc beaucoup moins d’intérêt pour le Sporting version nordique.

"Nous disons au revoir à un joueur qui a beaucoup donné au club", a commencé Jesper Fredberg dans le communiqué. "Rafa n'est pas juste un joueur de classe sur le terrain, c'est aussi un vrai gentleman en dehors. Mais à l'heure actuelle, le club doit prendre des décisions en fonction de sa stratégie pour l'avenir."

De son côté, Lior Refaelov préfère retenir les points positifs de son aventure du côté du RSCA. "J'ai vécu de très beaux moments dans ce club. Bien sûr, nous avons également connu des moments difficiles et j'aurais préféré quitter le RSC Anderlecht au terme d’une saison réussie. Néanmoins, je ne regrette rien. Je souhaite sincèrement au club, au staff et à tous mes coéquipiers tout le meilleur pour l'avenir. Je ne souhaite rien d'autre que de voir le RSC Anderlecht retrouver la place qui est la sienne le plus rapidement possible."

Effectivement, Anderlecht a terminé à une (très) décevante 11e place, soit la pire saison d’après-guerre à Saint Guidon. Pour redresser la barre, Fredberg, le directeur sportif, a promis de nombreux changements. Ce qui prouve une chose : ce départ ne sera pas le dernier.

